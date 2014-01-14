الإخوان يعلنون مقتل أحد أنصارهم في اشتباكات مع الأمن

شهدت محافظة بني سويف المصرية، الثلاثاء، سقوط أول قتيل خلال عملية الاستفتاء على الدستور، بمركز ناصر شمال المحافظة.

وكانت اشتباكات قد اندلعت بين عدد من أنصار جماعة الإخوان وأهالي مدينة ناصر تطورت إلى اشتباكات بالأسلحة النارية، ما أسفر عن سقوط محمود سيد جمعة، عضو جماعة الإخوان، بحسب ما نقلت "بوابة الأخبار".

وانتقلت على الفور قوات الأمن وتم فرض طوق أمني حول المدينة منعاً لتجدد الاشتباكات.

هذا وبدأت صباح الثلاثاء في مصر عمليات الاقتراع في استفتاء على الدستور الجديد.

وقبل ساعتين من فتح مكاتب الاقتراع، وقع انفجار بعبوة بدائية الصنع أمام محكمة في منطقة إمبابة بالجيزة (غرب القاهرة) من دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا، بحسب مسؤول في وزارة الداخلية.