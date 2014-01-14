الإسكندرية تصوت على الدستور الجديد بأعداد كبيرة

اصطف المصريون بأعداد كبيرة في الإسكندرية، ثاني أكبر المدن المصرية، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على دستور جديد للبلاد.

وقال نبيل متى، وهو مسيحي من سكان الإسكندرية وينتظر دوره ليدلي بصوته، إنه جاء لأنه يعتبر هذا أفضل دستور لاحترامه حقوق الإنسان وحرية العقيدة، ولأنه دستور لدولة مدنية حديثة، وهو ما كان يتمناه.

ومع عدم ظهور حملات ضد الدستور يعتقد أنه سيقر بسهولة مدعوماً بالعديد من المصريين الذين خرجوا في احتجاجات حاشدة ضد حكم الرئيس محمد مرسي قبل عزله. ودعا الإخوان المسلمون لمقاطعة الاستفتاء.

وأشار آخرون إلى رغبتهم في تحقيق الاستقرار في مصر بعد الاضطرابات التي تجتاح البلاد منذ انتفاضتها التاريخية التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك في عام 2011. وقال البعض إنهم حتى لم يقرأوا مسودة الدستور، لكنهم سيصوتون بـ"نعم" على أي حال.

وقال حسين منسي، أحد سكان الإسكندرية، إنه يعتبر هذا الدستور أفضل من الذي سبقه، لأنه يعبر عن حقوق الفلاحين والعمال ويحمي حقوق النساء والأطفال.

ويمثل الدستور خطوة رئيسية في خريطة الطريق التي طرحها وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي عند عزل مرسي، أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة في يوليو الماضي.

ويرى خصوم السيسي الإسلاميون فيه قائداً لانقلاب زج بمصر في أسوأ صور الصراع الداخلي التي تشهدها في تاريخها الحديث، وأعاد ما يصفونه بالدولة البوليسية.

وشعر الكثير من المصريين بالإرهاق من الاضطراب السياسي الذي كبل البلاد وأضعف الاقتصاد منذ انتفاضة 2011، ويرون في السيسي شخصية قيادية حازمة يمكن أن تعيد الاستقرار.