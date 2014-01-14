تواضروس يلتقي وزير الدولة الإماراتي بوادي النطرون

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة في الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد الماضي، والوفد المرافق له في المقر البابوي بوادي النطرون، حيث تأتي هذه الزيارة في إطارة الجولة التفقدية التي يقوم بها الجابر لمتابعة سير العمل في أعمال ومشاريع الدعم التي وجَّهت بتنفيذها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية مصر العربية.

ورحّب البابا تواضروس الثاني بالوزير والوفد المرافق قائلاً: "يسرنا الترحيب بأشقائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تربطنا بهم علاقات وثيقة وذات جذور راسخة".

وأضاف "نثمن عالياً الجهود التي يبذلونها لدعم الشعب المصري، حيث أودّ التنويه إلى أن هذا الدعم ليس جديداً أو طارئاً، فهو موجود ومستمر منذ عشرات السنين، ونشكرهم على روح الأخوّة والوقوف بجانب جمهورية مصر العربية في كافة الأوقات خاصة في الشدائد".

ترسيخ الأمن والاستقرار

من جانبه، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تشرفت بنقل تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، وأكدت له الحرص على دعم كل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ الطمأنينة والأمن والاستقرار لتمكين الأشقاء في جمهورية مصر العربية من مواصلة جهود البناء والتنمية".

وأضاف "كانت هذه الزيارة فرصة لعرض الأعمال والمشاريع التي تعكف على تنفيذها دولة الإمارات من أجل دعم المجتمع المصري بشكل عام والمشاريع المخصصة لدعم الكنيسة القبطية بشكل خاص".

وكان وزير الدولة الإماراتي قد قام في ديسمبر 2013 بجولة في محافظتي الأقصر وقنا لمتابعة سير العمل في الوحدات الصحية والمدارس التي يجري تشييدها هناك، حيث تنفذ الإمارات مجموعة من مشاريع الدعم التي تشمل بناء صوامع لتخزين القمح والحبوب، ووحدات للرعاية الصحية ووحدات سكنية ومشاريع للطاقة المتجددة واستكمال مجموعة من شبكات الصرف الصحي في عدد من القرى، وبناء مجموعة من المدارس موزعة على مختلف مناطق جمهورية مصر العربية، إضافة إلى دعم عدد من مشاريع ومرافق كل من جامعة الأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والعديد من المشاريع الأخرى.