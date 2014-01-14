الداخلية: تدريب مشترك للشرطة والجيش لتأمين الاستفتاء

كشف اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية، أن الشرطة والجيش أجريا تدريبات مشتركة لتأمين الاستفتاء على الدستور.

وأكد عبد اللطيف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية الحدث"، مساء الاثنين، وجود خطة أمنية محكمة لمواكبة هذا الحدث، مشيراً إلى عزم الشرطة والجيش على الحفاظ على ثقة الشعب المصري.

وشدد على وجود "إصرار لتأمين الشارع المصري في مراكز الاقتراع على الاستفتاء وخارجها"، مؤكداً أن "إرادة الشعب المصري ستنتصر أمام قوى الإرهاب ومثيري الشغب والعنف".

وأوضح أن قوات الأمن ومكافحة المفرقعات بدأت بتمشيط أماكن التصويت على الاستفتاء.