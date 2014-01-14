الصحة المصرية: 11 حالة وفاة خلال الاستفتاء الدستوري

سجلت وزارة الصحة المصرية سقوط 11 حالة وفاة، خلال الاستفتاء على الدستور حتى مساء الثلاثاء، إضافة إلى 28 مصاباً في 12 محافظة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أن إجمالي عدد الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة بلغ "11 حالة وفاة، بيانهم كالتالي: 2 بمحافظة القاهرة (وفاة طبيعية)، و4 حالات وفاة، واحدة بمحافظة الجيزة (وفاة جنائية)، وحالة وفاة واحدة ببني سويف (وفاة جنائية)، و4 حالات وفاة بسوهاج (وفاة جنائية)".

وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد المصابين في مستشفيات وزارة الصحة بلغ 28 مصاباً في محافظات "الإسكندرية، بني سويف، المنوفية، قنا، المنيا، الدقهلية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الجيزة، سوهاج، القاهرة"، حيث تم وضعهم تحت العلاج والملاحظة.

وقالت الوزارة إن تشخيص الحالات عبارة عن "حالات إغماء واختناق وغيبوبة سكر وحالة كسر بالقدم اليمنى واشتباه كسر بأصابع اليد والتهاب بالعصب الخامس وارتفاع بدرجة الحرارة، وحالتان بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، إضافة إلى خمس إصابات جنائية".

يشار إلى أن إجمالي عدد من يحق لهم التصويت في الاستفتاء، يبلغ 52 مليوناً و742 ألفاً و139 ناخباً، موزعين على 30 ألفاً و317 لجنة فرعية، و13 ألفاً 867 مقراً انتخابياً، ويشرف على الاستفتاء 13 ألفاً و867 قاضياً.

ومن المقرر أن يدلي الوافدون بأصواتهم في 84 مركزاً على مستوى الجمهورية، ويبدأ التصويت من 9 صباحاً وحتى 9 مساء، يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 يناير الجاري.

وشهدت بعض المناطق أحداثاً أمنية متفرقة، رغم الإقبال اللافت، إلا أن سير علمية الاستفتاء شهدت حوادث عدة تسببت في إغلاق مراكز الاقتراع بمنطقة الجيزة بسبب تبادل إطلاق النار بين الشرطة وأنصار الإخوان، أعلنت على إثرها جماعة الإخوان مقتل خمسة من أنصارها.

وفي سياق آخر حذرت حركة "إخوان بلا عنف" من الانجراف وراء الإشاعات التي يطلقها قيادات جماعة الإخوان، وهي وجود قنابل في بعض لجان التصويت على الدستور، وشددت على وجود مخطط للعمل على منع الناخبين من التصويت من قبل هؤلاء القيادات، ويأتي ذلك في ظل كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة عن ضبط شخص في أحد المواقع بالجيزة وبحوزته ثلاث عبوات ناسفة.

وفي السياق ذاته، تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي من ضبط أحد عناصر تنظيم الإخوان المحظور، الهارب أسامة يحيى عبدالواحد يحيى وعضو مجلس شعب سابق عن حزب الحرية والعدالة.

من جهة أخرى، تصدت قوات الأمن بالدقهلية جامعة المنصورة لتصرفات قام بها طلاب جماعة الإخوان، الذين أطلقوا الألعاب النارية والخرطوش على قوات الأمن، وقيامهم باقتحام مبنى كلية طب وإثارة الفوضى والشغب داخل الحرم الجامعي، إذ قامت الأجهزة الأمنية بالدخول إلى الحرم الجامعي وأطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين منهم.

من جهة أخرى، تصدت قوات الأمن لمحاولة العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، الذين حاولوا الاعتصام داخل ميدان التحرير، وأوضح مصدر أمني أن ما يقرب من 70 إخوانياً دخلوا التحرير فرادى، في محاولة للاعتصام داخل الميدان وهم يرفعون شعارات "رابعة"، ورددوا هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة، وأخرى تدعو لمقاطعة الاستفتاء على الدستور.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن ألقت القبض على عشرة من المتظاهرين، وجارٍ التحقيق معهم.