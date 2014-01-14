مصر.. تعديل خارطة الطريق خلال شهر من إقرار الدستور

قالت مصادر مسؤولة برئاسة الجمهورية إن الرئيس المصري عدلي منصور سيصدر قراراً بتعديل خارطة الطريق، خلال ثلاثين يوماً من إقرار الدستور.

وأوضحت المصادر أن المادة 230 من مشروع الدستور تنص على إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، أو مجلس النواب، وفقاً لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور.

وأضافت المصادر أن رئاسة الجمهورية مازالت تدرس النظام المقرر لإجراء انتخابات مجلس النواب، وأنها تضع في اعتبارها نتائج جلسات الحوار الوطني وآراء أجهزة الأمن.