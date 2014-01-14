مواقع التواصل تستعرض احتفالات المصريين بالاستفتاء

لا صوت يعلو فوق صوت الاستفتاء على الدستور في مصر.. هكذا تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منذ الصباح الباكر، حيث كانت البداية باستعراض لأخبار الإقبال على اللجان التي جاءت بنسبة أكبر مما توقعه المتابعون الذين قاموا بنشر صور لطوابير ضخمة أمام العديد من اللجان في محافظة القاهرة، وهو ما رصدته "العربية.نت".

عملية التصويت على الدستور، بحسب ما نشره كثيرون على موقع "فيسبوك" من صور، تحولت إلى احتفالية بين المواطنين فرحاً بالتصويت على الدستور الجديد، حيث أقدم عدد كبير على نشر صورته بعد انتهاء عملية الاستفتاء، رافعاً إصبعه بعد أن وضعها في الحبر الفوسفوري.

وكانت صورة المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، الأكثر لفتاً للانتباه، بعد أن قام بالمشاركة والتقط صوره وهو مبتسم يرفع إصبعه وعليها علامات الحبر الفوسفوري، وانتشرت الصورة بكثافة عبر موقع "فيسبوك"، حيث إنه أول رئيس لمصر يقوم بمثل هذه اللقطة، وهو ما اعتبره كثيرون أقرب إلى مواطن عادي مثل أغلب المصريين يتصرف بنفس تصرفاتهم، كما نشرت له صورة أخرى وهو يساعد أحد المواطنين على الوصول إلى صندوق الاقتراع، حيث قيل في التعليق على الصورة إن المواطن كفيف، وأصر منصور على إيصاله إلى الصندوق.

الرئيس المصري عدلي منصور اثناء التصويت على الدستور ‹ › التصويت على الدستور ‹ › دعوات للتصويت على الدستور ‹ › التصويت على الدستور ‹ › التصويت على الدستور ‹ › التصويت على الدستور ‹ › التصويت على الدستور ‹ › التصويت على الدستور ‹ › التصويت على الدستور ‹ ›

وقام نشطاء بنشر مقطع فيديو لإحدى الناخبات من أمام إحدى اللجان الانتخابية وهي تقوم بالرقص على أنغام أغنية "تسلم الأيادي" التي تدعم القوات المسلحة، وذلك وسط تشجيع من قبل بقية الناخبات المتواجدات في الطابور، كما أخذت تشير الناخبة أثناء الرقص بعلامة النصر، وذلك تعبيراً عن فرحها بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور، وأوضح رواد مواقع التواصل أن هناك إقبالاً وصفوه بالتاريخي من قبل نساء مصر للمشاركة في الاستفتاء على الدستور اليوم.

الفنانون كان لهم نصيب أيضاً من تلك الصور، وذلك بعد أن قاموا بنشر صور لهم أثناء المشاركة في الاستفتاء، وكذلك بالحبر الفوسفوري عقب الانتهاء، وكان من بينهم محمد حماقي ومعالي زايد، والفنانة المعتزلة شهيرة.

وقام البعض باصطحاب أطفاله إلى الاستفتاء، على الرغم من أنهم لا يحق لهم المشاركة، ولكنهم حضروا كنوع من الاحتفال وفي أيديهم علم مصر، وقاموا بالتقاط صور تذكارية مع أفراد القوات المسلحة الذين يقومون بتأمين اللجان في الاستفتاء الذي يستمر حتى الغد على دستور مصر الجديد.