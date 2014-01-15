مبارك ينتظر الموافقة على مشاركته في استفتاء الدستور

أكد فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن الأخير "تقدم بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات للإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور، وأنه متحمس لإقرار الدستور الجديد حرصاً منه على أن يعود الاستقرار لمصر ".

وقال الديب إنه "حتى هذه اللحظة لم تخطرنا اللجنة العليا بأي ردّ على هذا الطلب سواء بالموافقة أو لا، وحينما يتم إخطارنا سنعلن ذلك".

وأضاف أن "من حق الرئيس الأسبق مباشرة كافة حقوقه القانونية والسياسية في الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور أو على أي استحقاق دستوري أو انتخابي".

وأوضح المحامي أنه بالنسبة للحكم الصادر ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين فهو لا يمنعه من الاستفتاء على الدستور، فقد تم نقض الحكم وأعيدت محاكمته وتكون بذلك قد سقطت عنه التهم وقانون مباشرة الحقوق السياسية.