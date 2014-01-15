مصر.. الإفراج عن 3 من العمال المختطفين بسيناء

أفادت مراسلة قناة "العربية" في مصر بأنه قد تم الإفراج عن العمال المصريين الثلاثة المختطفين منذ 10 أيام في السويس فجر اليوم الأربعاء، بعد جهود أمنية مع مشايخ المنطقة للإفراج عن المختطفين.

وقالت مصادر أمنية في الشرطة إنه قد تم الإفراج عن العمال الثلاثة المختطفين بمنطقة صدر الحيطان بنخل وسط سيناء، حيث قاموا بدورهم باستقلال سيارة إلى مدينة السويس.

وأضافت المصادر الأمنية أن هناك جهوداً بُذلت مع مشايخ المنطقة للتواصل من أجل سرعة الإفراج عن المختطفين تحسباً للظروف التي تمر بها المنطقة.

من جانبه أكد محمد سالم، الأمين العام لاتحاد العمال، أن قوات الأمن نجحت فجر اليوم الأربعاء، في الإفراج عن القيادات العمالية الثلاثة المخطوفة، بالإضافة إلى وكيل وزارة القوى العاملة، الذين تم اختطافهم الأسبوع الماضي خلال توجّهم لشرم الشيخ، للترتيب لمؤتمر عمالي هناك، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع".

وقالت مصادر قبلية إنه تم دفع 150 ألف جنيه عن كل عامل من الذين تم الإفراج عنهم، حيث اشترط الخاطفون دفع 150 ألف جنيه عن كل عامل مقابل الإفراج عنهم، وقد بقي عامل رابع لم يتم الإفراج عنه بعد.