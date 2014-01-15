هى جولةٌ أولى فقط

أتوقع أن يشهد الاستفتاء إقبالا كثيفا على مدى يومين وربما يمتد إلى الثالث لو احتاج الأمر، فالمصريون قد قبلوا التحدى وقرروا أن يردوا بأنفسهم للمرة الثانية على من أراد كسر إرادتهم ولى ذراعهم.. لكن ما يشغلنى فى اللحظة الراهنة أن يستمر المصريون على ثباتهم وتماسكهم إلى النهاية، فنحن فى بداية المطاف لا فى نهايته.

جولةٌ أولى من صراع كبير وطويل.. هذا هو توصيف يومى الاستفتاء ثم يوم إعلان النتائج، فواهمٌ من يتصور توقف التشغيب فى الداخل أو التضييق من الخارج بمجرد عبورنا عقبة الاستفتاء.. نعم سيتلقى كل مراهن على سقوط هذه الدولة أو ركوعها صفعة مدوية، لكنه سيزداد شراسة فى ما تبقى أمامه من جولات ليعوض خسارته الفادحة، لأنه يعلم أن الوقت ليس فى صالحه وأن واقعا مغايرا سيفرض عليه لا محالة، وأن وهم الفوضى الذى يتمناه سيتبدد لتحل محله حقيقة الاستقرار.

حاولوا هدم المعبد على رءوس الجميع، وانتظروا مددا من غرب وشرق، وتداعوا على اقتصاد هش أصلا ليسقطوه، وعلى جيش وطنى متماسك ليزرعوا الشقاق بين صفوفه، وعلى شعب مستاء من تكبرهم حانق على فشلهم لينتقموا منه.. فباءوا بحسرة فوق الحسرة وخسارة فوق الخسارة، وذهب كل جهدهم أدراج الرياح.

سيوليكم الغرب ظهره إلا قليلا حينما نتجاوز الاستفتاء بنجاح إن شاء الله، وسيعيد ترتيب أوراقه مع نظام مصرى جديد.. نعم قد يستعملكم بين الحين والآخر للتشغيب ليوهن من قوة إقليمية لا يريد لها أن تلتقط أنفاسها، لكنه لن يعيدكم على ظهر أساطيله ودباباته إلى سدة الحكم أبدا.. بل حتى المشرقى الذى يغدق عليكم أمواله ويؤويكم فى كنفه لن يلبث أن يتململ بعد حين إما طوعا وإما كرها.

بل حتى رهانكم على مقعد المعارضة السياسية لتشغبوا بعد ذلك من تحت قبة البرلمان ستخسرونه أيضا، فالشعب المصرى سيضن به على من روَّعه ونشر الخراب فى ربوعه ومهد الأجواء لإرهابيين قتلة أن يعيثوا فى أرضه فسادا.. جزاء وفاقا.

ومن ناحية أخرى نعلم أن الدستور وحده ولو كان أحكم الدساتير روحا وأعدلها مواد لن يغير واقعا أو يبدل حالا، بل هو إلى (خارطة طريق) أقرب، يحتاج أصحابه إلى عمل طويل وشاق لينقلوا تفاصيله إلى حيز التنفيذ.. يحتاج أصحابه إلى الانتقال به من إرادة التغيير إلى (إدارة التغيير)، ومن التنظير إلى الاحتكاك العملى.. هى إذن جولة أولى فقط.. على كل الأصعدة.



نقلاً عن صحيفة "الشروق"