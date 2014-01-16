الأمن يحكم السيطرة على شغب طلاب الإخوان بالقاهرة

أغلقت قوات الأمن المركزي المصرية المكلفة بتأمين مديرية أمن الجيزة، ميدان النهضة من جميع الاتجاهات، واصطفوا أمام مسلة جامعة القاهرة للسيطرة على شغب طلاب الإخوان المسلمين، بحسب تقارير إخبارية، الأربعاء.

وأطلقت قوات الأمن المركزي الغاز على طلاب الإخوان بكثافة وأجبرتهم على العودة إلى الحرم الجامعي.

وأصيب أحد طلاب الإخوان المتظاهرين بجامعة القاهرة في الاشتباكات التي دارت بينهم وبين قوات الأمن، بعد أن نظم الطلاب مسيرة إلى مديرية الأمن، وبدا الطالب في لقطات مصاباً في صدره ويحمله زملاؤه.

وردد الطلاب المتظاهرون هتافات مناهضة لقوات الجيش والشرطة وإدارة الجامعة.

وطاردت قوات الأمن المكلفة بتأمين مديرية أمن الجيزة طلاب الإخوان الذين اشتبكوا مع القوات بشارع بين السرايات أمام المديرية، في حين انطلقت سيارات مكافحة الشغب من المديرية خلال شارع النهضة، وأحاطت بالطلاب من الخلف وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف، وأجبرت الطلاب على دخول الجامعة مرة أخرى.

وانطلقت مسيرة لطلاب الإخوان خارج جامعة القاهرة، مرددة هتافات مناهضة للدستور والجيش والشرطة، ومطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين.

واقتحم طلاب الإخوان المتظاهرين داخل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، مكتب عميد الكلية الدكتور محمود كبيش، اعتراضاً منهم على فصل زملائهم، كما ألقوا محتويات المكتب من النافذة، كما اقتحموا أيضاً لجان امتحان كلية الحقوق بالجامعة.