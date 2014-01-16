الحكومة المصرية: ماضون في تنفيذ خريطة الطريق

قال السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المشاركة الهائلة للشعب المصري في الاستفتاء والتي ظهرت بشكل حضاري على مدار اليومين الماضيين هي أبلغ رد في الداخل والخارج على أي ادعاءات بأن ثورة 30 يونيو الشعبية هي "انقلاب".

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عنه توضيحه أن الشعب هو صاحب الكلمة وهو من رد على هذه الادعاءات من خلال مشاركته بالاستفتاء على الدستور.

وشدد صلاح على أن الحكومة ماضية عقب انتهاء الاستفتاء على الدستور في تنفيذ خارطة الطريق والخطة الاقتصادية لتشجيع ودعم الاقتصاد المصري ومحاربة الإرهاب وكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وكان رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، صرح خلال تفقده لجان الاستفتاء أمس الأربعاء أن رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، سوف يصدر خلال أيام تحديد مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في ضوء ما يراه من حوار مجتمعي وبعد إقرار الدستور.

وأكد الببلاوي أن الدستور نجح بعد الإقبال الشديد من الجمهور عليه، قائلا: "على مدار يومين من إجراء الاستفتاء على الدستور تجسد مدى إصرار الشعب المصري على التصويت والمضي قدماً في خارطة الطريق".