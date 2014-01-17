اشتباكات بالإسكندرية والقبض على 15 من مؤيدي مرسي

أفادت مراسلة "العربية"، الجمعة، بأن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفرقة تظاهرة للإخوان المسلمين بمنطقة السيوف (شرق الإسكندرية)، فيما تجمع المئات من مؤيدي القوات المسلحة بساحة مسجد القائد إبراهيم احتفالا بتأييد الدستور الجديد.

وتفصيلاً، تجمع العشرات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بمنطقة السيوف، وتسببت هتافاتهم المناوئة للقوات المسلحة في نشوب اشتباكات بينهم وبين المواطنين، وتدخلت قوات الأمن واشتبكت معهم، وسادت حالة من الكر والفر بالمنطقة.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ورد عليهم أنصار الجماعة بطلقات الخرطوش والألعاب النارية.

وكان أنصار جماعة الإخوان المسلمين قد انطلقوا بمسيرة من أمام شركة النحاس بمنطقة السيوف، بعد صلاة الجمعة، ضمن فاعلية "أسبوع التصعيد الثوري"، داعين للنزول والمشاركة بذكري ثورة 25 يناير.

وفي المقابل، احتفل مؤيدو الفريق أول عبدالفتاح السيسي بعد صلاة الجمعة أمام مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل في الإسكندرية، بالدستور والموافقة عليه، وحيوا الجيش المصري ووزارة الداخلية والقضاء على دورهم في عملية الاستفتاء وتأمين المواطنين.

وفي سياق تلك الأحداث، وصل عدد المضبوطين من مؤيدي الرئيس المعزول بالإسكندرية إلى 15 شخصاً، عثر بحيازتهم على سلاح ناري وذخيرة ومنشورات وأعلام للقاعدة.

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن قوات الأمن ألقت القبض على 15 من مؤيدي الرئيس المعزول بمناطق الدخيلة والورديان، والسيوف، وعثر بحيازتهم على علمين لتنظيم القاعدة، وسلاح ناري، طبنجة 9 مم، وذخيرة.

وأضاف أن قوات الأمن تمكنت من تفرقة تظاهرات الاخوان بمناطق الدخيلة والورديان، غرب الإسكندرية، والسيوف شرقي المدينة، وقامت بتمشيط تلك المناطق عقب تفرقة تظاهرات مؤيدي المعزول، لضبط المحرضين.