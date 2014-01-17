باترسون تجدد دعم واشنطن لمصر في تنفيذ خارطة الطريق

أكدت آن باترسون، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ووزير خارجيته، جون كيري، يعتزمان مواصلة دعمهما طويل الأمد للشعب المصري، ورغبتهما في بناء حكومة ديمقراطية تقوم بحماية الحقوق العالمية ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر.

وقالت باترسون في كلمة ألقتها في معرض أقامه المجلس التصديري المصري للملابس الجاهزة في واشنطن، إن الحكومة المصرية تسير حالياً نحو تطبيق خارطة الطريق لاستكمال عملية الانتقال إلى الديمقراطية، مشيرة إلى أن مصر تمضي قدماً نحو الخطوة الأولى، وهي إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، معربة عن أملها إزاء تمكن المصريين من البناء على هذه الخطوة، ويتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال هذا العام، بحسب ما نقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ).

وأكدت المسؤولة الأميركية أهمية تلك الانتخابات لكي يكون للمصريين صوت في تقرير مصيرهم واختيار قادتهم، مشيرة إلى مساندة الولايات المتحدة لهم في ذلك.

وقالت باترسون إن المستثمرين الأميركيين أبلغوها أنه على الرغم من الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر مؤخراً فإنها لم تفسد الأنشطة الاقتصادية كما أن الإنتاج استمر.