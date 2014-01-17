رئيس جامعة الأزهر: فصل 446 طالباً لتورطهم بأعمال عنف

"كيف تسير الامتحانات في جامعة الأزهر بعد أعمال العنف التي شهدتها الجامعة طوال الشهرين الماضيين؟".. هذا هو موضوع التحقيق الميداني الذي يدور حوله برنامج "الشارع المصري" الذي يذاع على قناة "العربية الحدث" مساء اليوم الجمعة.

وتجولت كاميرا البرنامج خلاله في أروقة الجامعة، والتقت مع الطلاب الداعين للإضراب عن الامتحانات والطلاب الرافضين للإضراب.

كما رصدت عملية الامتحانات، وكيف أنها تجري بشكل طبيعي في جميع كليات الجامعة، حيث وصلت نسب الحضور في كثير من كليات الجامعة إلى 100%، ولم تنقص عن 95% في بعض الكليات، بحسب ما قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث الإعلامي باسم الجامعة.

وفي تصريحات خاصة لبرنامج "الشارع المصري"، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، إن حوالي 446 طالباً تم فصلهم من الجامعة، كما تم حرمان 170 طالباً وطالبة من حق الإقامة في المدن الجامعية لتورطهم في أحداث عنف وشغب خلال الأسابيع الماضية، بينما تم اتخاذ إجراءات عقابية تجاه 30 أستاذاً وعضو هيئة تدريس تم فصلهم بعد ثبوت قيامهم بتحريض الطلاب على العنف.

وأكد الدكتور العبد أن كل من يخرج على التقاليد الجامعية "لن نتردد في أخذ حق مصر وجامعة الأزهر منه".

وإضافة إلى التحقيق الميداني، يقدم البرنامج اليوم أيضاً تغطية خاصة لما حدث اليوم في نقابة المهندسين التي تشهد جمعية عمومية غير عادية للإطاحة بمجلس الإدارة.

برنامج "الشارع المصري" تقدمه الزميلة ضحى الزهيري، ويذاع على قناة "العربية الحدث" الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة (19:00 بتوقيت غرينتش) يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.