فيديو "مواطن مصري" يقترب من حاجز المليون على يوتيوب

يقولون "رُبّ صدفة خير من ألف ميعاد"، يبدو أن علاء الشيخ خريج الهندسة الذي فشل في إيجاد وظيفة ملائمة على مدار عامين، كان على موعد مع هذه الصدفة، بعد أن قدم مجموعة من مقاطع الفيديو عبر موقع "You Tube" عرفها الجميع باسم "المواطن المصري"، خاصة أنه غير في ملامحه وصوته من خلال برنامج على جهاز الكمبيوتر.

وفي مقابلة مع "العربية.نت"، أكد علاء أنه قبل أن يقدم هذه الفيديوهات، كان يعمل كـ"استاند أب كوميدي"، على أن يقوم بتقليد عدد من الشخصيات الموجودة، مثل سائق التاكسي وغيرها.

ومن هنا جاءت له فكرة "المواطن المصري"، حيث قرر أن يستعمل جهاز الكمبيوتر في تصوير الحلقات، مع قيامه بإحداث التأثيرات على وجهه وصوته من خلال البرنامج المختص بذلك، حتى وصل إلى الصيغة الأفضل، كما استعان بالقطة الخاصة به في التصوير، حتى أصبحت بطلة رئيسية إلى جواره.

"حظر التجوال" ضربة البداية

واعتبر علاء أن حلقة الحظر التي قدمها في الفترة الخاصة بحظر التجوال، كانت هي البداية، فبعد أن قام بتصويرها من أجل أن يريها لأصدقائه فقط، استيقظ من نومه ليجد عشرات الآلاف قاموا بمشاهدتها، وأخذت في الانتشار، وهو ما شجعه على أن يقوم بتقديم فيديوهات أخرى، تجاوز بعضها 900 ألف مشاهدة، وتقترب من المليون.

بطل الفيديوهات اشتهر بالعديد من الجمل الحوارية التي يرددها معجبوه، عبر صفحته على "فيسبوك"، والتي تجاوزت مئة ألف، وحول اسم "المواطن المصري" وسبب اختياره له، أشار علاء إلى أنه كان يفكر في أكثر من اسم للشخصية، ولكنه في النهاية استقر على "المواطن المصري"، لأنه يقدم ردود الأفعال الطبيعية لأي مصري يتواجد في الموقف الذي يقوم بالحديث عنه.

وأوضح علاء أنه غير مرتبط بموعد دوري من أجل طرح فيديو جديد، خاصة أنه كان يقوم بنشر مقاطع متعددة في البداية من أجل أن ينتشر، ولكنه قرر أن يقوم بالتدقيق في الفكرة التي سيتحدث عنها قبل أن يقوم بكتابتها وتصويرها لطرحها للجمهور.