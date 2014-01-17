مصر.. نقابة المهندسين تسحب الثقة من النقيب الإخواني

في انتكاسة جديدة لجماعة الإخوان، قامت نقابة المهندسين في مصر، بعزل ماجد خلوصي، نقيب المهندسين ومجلس النقابة المحسوبين على تنظيم الإخوان المسلمين، أسفرت عملية فرز الصناديق الانتخابية بالجمعية العمومية الطارئة للنقابة المنعقدة، اليوم الجمعة، عن تصويت ثمانية آلاف مهندس (نسبة 60%) بـ"نعم"، لسحب الثقة من النقيب والمجلس المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، مقابل أربعة آلاف 40% صوتوا بـ"لا".

ومن المتوقع إجراء انتخابات جديدة في غضون فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر، لاختيار نقيب ومجلس بديلين للنقابة العامة، ونقباء ومجالس لنقابات المهندسين الفرعية.

وكان تيار الاستقلال بنقابة المهندسين قد دعا إلى الجمعية العمومية غير العادية، اليوم الجمعة، والمنعقدة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، لسحب الثقة من " نقيب المهندسين ماجد خلوصي" ومجلسه، في الوقت الذي غاب فيه النقيب وأعضاء المجلس عن الحضور.

واكتمل النصاب القانوني للمرة الأولى في تاريخ النقابة عقب ساعة واحدة فقط من انعقاد الجمعية صباح الجمعة، ووصل عدد الحاضرين إلى أكثر من 15 ألف مهندس، وسرت شائعات طوال اليوم بنفاد بطاقات التصويت، واستقالة النقيب ومجلسه لصرف المهندسين عن الحضور، وهو ما دفع المهندس طارق النبراوي، منسق تيار الاستقلال بالنقابة إلى وصف هذه الشائعات بأنها محاولات فاشلة لإفساد الجمعية العمومية غير العادية.

وشهدت الجمعية وقوع اعتداء بعض المهندسين المنتمين لجماعة الإخوان على محافظ القاهرة، الدكتور جلال سعيد، أثناء مشاركته بالجمعية العمومية ومنعه من التصويت، ومطاردته خارج السرداق، وترديد هتافات ضده ومسيئة للجيش، فيما نجا الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الري من الاعتداء عليه، ونجح "الأمن" في إخراجه من الباب الخلفي.

لفيف من الوزراء الحاليين والسابقين

وقال وزير الري، في تصريح صحافي، اليوم الجمعة: "إن انعقاد هذه الجمعية العمومية الطارئة للمهندسين يمثل عرساً ديمقراطياً بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية في أول ساعة بحضور 4500 مهندس"، مضيفاً أن المهندسين هم أصحاب القرار بعد أن تأكدوا من إهدار المال العام داخل النقابة".

وكان على رأس حضور الجمعية الطارئة، كل من عبدالعزيز فاضل وزير الطيران المدني، وإبراهيم محلب وزير الإسكان، وحسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، وعبدالحكيم عبدالناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر .

من جانبه، قال مساعد رئيس حزب الوفد، المهندس حسين منصور عضو الجمعية العمومية للمهندسين، "إن الإخوان حولوا نقابة المهندسين إلى فرع آخر لمكتب الإرشاد أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وقاموا بتوجيه كثير من الأموال لقطاع غزة في الوقت الذي يمتلئ فيه المجتمع المصري بالعشوائيات دون أي اهتمام".