أمريكا.. تأتي لمصر مجدداً..

أمريكا ومصر عداوات وصداقات، فزمن عبدالناصر، رغم أنه فتح الأبواب لعلاقات مع الدولة العظمى بهدف أن يكون محايداً أمام التنافس الدولي، كان الرد الأمريكي على هذه المبادرة اشتراطات متعسفة أرادت أن تأتي بالبديل الموضوعي عن الاستعمار البريطاني، فكانت أزمة التسليح، تم التأميم فتمويل بناء السد العالي، وهي احتياجات لدولة حديثة عهد تشهد تحولات من مرحلة لأخرى، وكدوافع وطنية لشباب يحكمون بتصورات وأهداف وأحلام جديدة، جاءت ردة فعلهم اللجوء للخصم الأهم الاتحاد السوفيتي ليجد أن الفرصة مواتية لدخول المنطقة العربية التي ظلت ممنوعة على روسيا منذ أزمنة القياصرة، وإلى حكم عبدالناصر الذي أعطى كل الأضواء لأن يكون الاتحاد السوفيتي الصديق والحليف لتدور معارك في كل المنطقة العربية على مسابقات النفوذ بين الدولتين الأعظم، فحدثت خسائر ومكاتب دفع ثمنها العرب جميعاً..

المرحوم السادات رفض تلك التبعية ووضع مصر بالاتجاه الآخر وبعد تحقيقه انتصار ١٩٧٣م والتفاف الدول العربية معه جاء الاعتراف بإسرائيل صدمة لأبناء أمته، فحدثت القطيعة من خلال مواقف عاطفية أخطأ بها كل الأطراف وفي زمن الرئيس مبارك كانت التحولات حادة لدرجة أن أمريكا وإسرائيل كان حضورهما حتى في القرار السيادي المصري حاضراً، ومع تتالي الأخطاء جاء زلزال الثورة في وقت لم يكن أي من المتفائلين يتوقع أن تأتي هذه الأحداث بمفاجآتها المتسارعة، ووصول الإخوان المسلمين كحزب منظم وجماعة تجذرت وتأهلت لهذه المرحلة وتكررت أخطاؤها كما غيرها معتقدة أن التأييد الذي حصلت عليه من قوى إقليمية ودولية عربون العمل في إطلاق يدها على مصر أولاً، والاضطلاع بدور أممي يتعدى الدولة إلى الأممية الكبرى، وعودة الخلافة الإسلامية من هذا البلد..

أمريكا التي لم تغب عن المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وأخذها دور المتصرف بالنفوذ العالمي، قومت الأحداث في مصر بعد نهاية حكم الإخوان بنفس القناعات والحماقات التي اعتمدتها مع عبدالناصر في الخمسينيات، وهذه المرة كانت أكثر صراحة ومواجهة للثورة التي قادها الشارع ضد الإخوان متذرعة أنها عملية ضد الشرعية وهي مبررات صاغها تقدير خاطئ، ولذلك جاءت المقاطعة للمعونات الاقتصادية وإيقاف مد الجيش المصري بالأسلحة وقطع الغيار والذهاب إلى ما هو أكثر خطورة بتجنيد حلفائها مقاطعةً النظام الجديد لتركيعه للمشيئة الأمريكية، وهو ما فرض رد الفعل من المملكة ودول الخليج الوقوف مع مصر وتعويض أي موقف أمريكي وغيره وهي المفاجأة التي وصلت إلى حد الصدمة للدولة العظمى عندما جاءت الضربة من أهم حلفائها في المنطقة العربية..

أمريكا أعادت النظر بسلوكها وبدأت ترى أن الضغوط على مصر لم تكن بكفاءة ما كانت تتصوره، ولذلك بدأت التفكير جدياً بإعادة المعونات لمصر، وهو تغير بالتفكير قبل التصورات الخاطئة لأن مصر مهمة لأمريكا لا العكس، وهذا ما يفتح الباب لتطورات لاحقة ربما لا تكون قبول شعب للإهانة أو المكابرة من قوة عظمى صادقت على خطئها وتريد تجاوزه.

*نقلاً عن "الرياض" السعودية