استقالات تطال حزب الإخوان بسبب أعمال العنف

في خطوة توصف بتآكل شعبية الإخوان التي لطالما تغنوا بها، تقدم 11عضواً من أعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في محافظة كفر الشيخ، أمس الجمعة، باستقالات جماعية في محاضر رسمية.

وذكروا في المحاضر التي حرروها رفضهم لما سموه "الأعمال العدائية التي تقوم بها جماعة الإخوان"، وطالبوا بإثبات تلك الاستقالات في محاضر شرطة رسمية بمراكز، كما قاموا بإرفاق كارنيهات الحزب بتلك المحاضر، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

واعتبرت الحكومة المصرية جماعة الإخوان منظمة إرهابية في أعقاب التفجير الذي استهدف مقر مديرية أمن المنصورة بمحافظة الدقهلية منذ قرابة الشهر، وراح ضحية التفجير أكثر من عشرة أشخاص، من بينهم عناصر شرطة.

وجعلت جماعة الإخوان مؤخراً قبلتها شطر الجامعات المصرية، وقاموا بتنظيم مسيرات أسبوعية، للتنديد بما سموه الانقلاب العسكري، ودائما ما ينجم عن تلك التظاهرات أعمال عنف واشتباكات بين الإخوان من جهة والأمن والأهالي من جهة أخرى، ويتمخض عن تلك الصدامات حرق مبان ومنشآت عامة.