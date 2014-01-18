الجيش يضبط كميات ضخمة من المتفجرات بالإسماعيلية

تمكنت قوات الجيش المصري، خلال مداهمة لإحدى بؤر الجماعات الإرهابية في مدينة القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية من ضبط العديد من المتفجرات والأسلحة المتطورة، بحسب ما أورت بوابة الأهرام.

ونشر العقيد أحمد محمد علي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانا يؤكد أن عناصر الجيش الثاني ضبطت مخزنا للمتفجرات بأحد المنازل بقرية "أم خلف" التابعة للقنطرة غرب.

وتنوعت المضبوطات التي عثر عليها، ما بين 19 برميلا من المتفجرات، فضلا عن العثور على مادة "Fuel Oil" شديدة الانفجار والمستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، وثمانية قنابل من طراز "F-1" مجهزة للتفجير، و14 عبوة دافعة للقاذف الصاروخي RPG، إلى جانب دوائر نسف كهربائية مجهزة، وعبوة بلاستيكية مجهزة لتفجير السيارات، وجهازي تنشين خاص بمدافع الهاون 120

وأكد المتحدث العسكري أنه سبق استخدام مادة الـ "ANFO" شديدة الانفجار، في تفجيرات مدينة أوكلاهوما سيتي بالولايات المتحدة عام 1995، وأيضًا في المحاولة الأولى لتفجير مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك عام 1993، كما أنها تستخدم بتوسع في تفجيرات العراق خلال الأعوام الماضية.