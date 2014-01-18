الشباب.. ولعبة «فين السنيورة»!!

نحن أمة تعلمت أن «النكتة» لا يجب- فضلا عن أنه لا يمكن- مناقشتها.. وإذا حاول البعض فرض ذلك علينا، فهذا يعنى أنه لم يفهم معناها.. أو أننا أطلقنا «نكتة» فاسدة غير صالحة للإضحاك!! وبما أننا فى معرض مناقشة «نكتة» سخيفة حول أن الشباب عزفوا عن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور.. فهذا يجعلنا ندخل فى الحوار، للتأكيد على أن فسادها يعكس عجز من أطلقها عن إضحاكنا، وعجز من استقبلها فى التعبير عن مشاعره.

أولاً: أستطيع الجزم بأن الشباب شاركوا فى التصويت على الدستور بحماس وكثافة غير معهودتين.. استنادا إلى أن النتيجة تجاوزت هذه المرة ما سبق الاستفتاء عليه فى دستور سابق ببضعة ملايين كثيرة.. فلو أن الشباب عزفوا هذه المرة، فهذا معناه أنهم غابوا تماما عن المرة السابقة.. وفى المقابل، لو أنهم شاركوا وغابت الأجيال الأكبر منهم.. فذلك معناه أن الشباب كانوا فى خندق دستور لا يعبر عن الأمة- حاشا لله- وأضيف لذلك فى السياق نفسه أن الشباب لو كانوا مع الدستور السابق ما تمردوا عليه.

ثانياً: كلمة الشباب تعنى جيلاً فى الوطن بأسره، وذلك يتجسد فى كل أولئك الذين شاهدناهم بأم أعيننا على امتداد الوطن.. يساعدون الآباء والأجداد.. بل يذهبون منفردين للتصويت.. كما أن الشباب كان حاضرا بكل قوة وكثافة من خلال جنود حرصوا على حماية عملية التصويت.

ثالثاً: إذا كانت مصر وفق الدراسات العلمية تعتبر أمة شابة.. استنادا إلى أن ثلثى شعبها تحت الخط الذى يؤكد أنهم فى مرحلة الشباب.. فالنتيجة النهائية تدحض تلك الفرية التى أطلقها نفر قليل حاولوا أن يشغلوا الأغلبية بها.

رابعاً: الحديث عن الشباب عبر الفضائيات والصحف وفى المنتديات، خلال مرحلة ما بعد ثورة ٢٥ يناير، يجعل البعض يتخيل أنهم أولئك الذين تحتفى بهم وسائل الإعلام.. وتلك واحدة من خطايا الإعلام- وجنرالات الثقافة- وكانت سببا فى اتجاه الوطن نحو المجهول.. فالذين عصروا الليمون كانوا شبابا فى معظمهم.. والذين رفضوا عصر الليمون وركنوا إلى السلبية كانوا شبابا.. وامتدادا، فالذين فرضوا كلمة الأمة نحو المستقبل كانوا هم الشباب، باعتبارهم المتمردين الذين طالعناهم يوم إعلان الخارطة.

خامساً: ظهرت فرية أن الشباب لم يشاركوا فى التصويت بعد تأكد موافقة الشعب بأسره، وربما بعد أن ظهرت المرأة بحضور طاغٍ.. إضافة إلى كبار السن الذين تأثرت الدنيا بحضورهم المخلص والصادق والواعى.. ولعلنا ركزنا على أولئك، باعتبار أن الشباب كانوا القاطرة التى تقود عربات الوطن.. ومن هنا كان المدخل للجماعة المنحرفة، مع الذين تقدر على خداعهم لكى يقولوا إن الشباب غابوا عن المشاركة، وتلك قضية تمثل خطرا لا يجب إهماله.

سادساً: ستبقى النتيجة فى الخارج والداخل دليلا وبرهانا على أن مصر، بكل طوائفها وأجيالها، شاركت فى التصويت وبالنسبة ذاتها.. والأرقام لا تكذب ولا تتجمل.. فالتصويت فى قطر، عاصمة المؤامرة ضد مصر، لا يختلف عنه فى «جرجا»، كواحدة من مدن الصعيد.. لأن مصر أرادت أن تقول للعالم إنها تصرخ ضد الإرهاب والجماعة التى ترفع رايته، وفق نظرية «الأوانى المستطرقة».. بقدر ما قالت «نعم» لدستور صاغه عقلها وضميرها، متمثلا فى لجنة الخمسين التى تستحق التقدير والاحترام.. ولا عزاء لكل من يحاولون أن يلعبوا معنا لعبة «فين السنيورة»!!!!!

نقلاً عن "المصري اليوم".