المصريون يترقبون الإعلان عن نتائج الاستفتاء

يترقب المصريون مساء اليوم السبت، الإعلان رسميا عن نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، وسط توقعات بحصوله على تأييد واسع.

وقالت صحيفة اليوم السابع، إنها حصلت على نتائج الاستفتاء قبل إعلانها بأربع وعشرين ساعة خلال المؤتمر المزمع عقده من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

وأفادت بأن نسبة التصويت بنعم بلغت 98.1 بالمئة. وبلغ عدد المشاركين في عملية الاستفتاء أكثر من 20 مليوناً من بين أكثر من 53 مليوناً يحق لهم التصويت في الداخل والخارج، بنسبة مشاركة 38.6%.

وفي نفس السياق، قال بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد والفقيه القانوني إن الخطوة التي اتخذتها جماعة الإخوان للطعن على الاستفتاء لن يؤثر عليه، مشيرا إلى أن الاستفتاء أشرف عليه القضاة، وكان أمام العالم ولم يشهد أي تجاوزات.

وأضاف "أبو شقة" أن الخطوة التي تتخذها الجماعة هي محاولة للاستقواء بالخارج من جديد، والاستعانة بالغرب من أجل تحقيق مصالحها، والعودة على الحكم من جديد، مؤكدا أن هذه الخطوة ليس لها أي أهمية، ولن تغير من النتيجة، ولم يصدر أي إدانة للاستفتاء.