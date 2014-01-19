أثبت المصريون والمصريات في محافظتي الغربية والمنوفية مجددا أنهم حصن حصين لمبادئ الحرية والديمقراطية والتقدم في مواجهة قوي التخلف والظلام والاتجار بالدين‏.‏

ففي الاستفتاء علي دستور الاخوان في ديسمبر 2012, تفوق التصويت بلا في هاتين المحافظتين وحدهما الي جانب القاهرة علي الاقتراع بنعم رغم صعوبة الظروف التي أحاطت ذلك الاستفتاء من جميع جوانبه. فلم تمنع تلك الظروف المنايفة والغرباويين من أن يكونوا, ومعهم القاهريون, استثناء من الاتجاه العام للتصويت علي ذلك الدستور.

وجات نتيجة الاستفتاء برفض 53 في المائة من الذين أدلوا بأصواتهم في محافظة الغربية لدستور 2012, وكان عددهم نحو نصف مليون (499 ألفا) في مقابل 460 ألفا و 152 صوتوا بنعم. وفي المنوفية رفض51 في المائة ممن اقترعوا علي دستور 2012, وكان عددهم 374 ألفا, مقابل 362 ألفا أيدوه أملا في استقرار لم يتحقق. وذلك كان طبيعيا أن تتصدر المحافظتان المشاركة في الاستفتاء علي الدستور الجديد الأسبوع الماضي, حيث حققتا أعلي نسبتين وهما 54% في المنوفية و52% في الغربية, مع ارتفاع كبير في عدد المشاركين كما في نسبة من اقترعوا بنعم.

وتستحق المنوفية الجائزة الاولي في هذا الاستفتاء حيث شارك مليون و269 ألفا من أصل مليونين ونحو ثلاثمائة ألفا, بينما كان أجمالي المشاركين في استفتاء ديسمبر2012 هو736 ألفا و914 سواء من رفضوا أو أيدوا. وسجلت المنوفية علي هذا النحو زيادة قياسية في عدد المشاركين تصل الي حوالي 75 في المائة دفعة واحدة. وقل مثل ذلك عن محافظة الغربية التي شارك أكثر من مليون ونصف مليون (مليون و582 ألفا) في الأستفتاء الأخير من إجمالي نحو ثلاثة ملايين, مقابل أقل من مليون(990 ألفا و410) في استفتاء.2012 وهذا معدل قياسي بدوره في إرتفاع نسبة المشاركة التي زادت حوالي 50 في المائة أو أكثر قليلا.

فالتحية واجبة اذن لأهلنا في المنوفية والغربية كما في كل محافظات مصر بمدنها وقراها وباديتها علي حد سواء.

نقلاً عن صحيفة "الأهرام".

