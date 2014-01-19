ردود فعل عربية وأجنبية مرحبة بالدستور المصري الجديد

عبرت العديد من الدول العربية والأجنبية عن ارتياحها، بعد إقرار الدستور المصري الجديد بنسبة هي الأعلى في تاريخ التصويت على الدساتير المصرية.

والبداية مع الإمارات، حيث اعتبر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان أن نجاح الاستفتاء سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار والتنمية والثقة في مستقبل مصر، وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن هذه الخطوة تعد معلمًا رئيسيًا في خارطة الطريق التي تعبر بمصر الشقيقة إلى الاستقرار والتنمية المنشودتين، كما عبر عن سعادته بالإقبال الكبير على الاستفتاء والتأييد الكاسح للدستور الجديد مما يعبر وبصورة جلية عن إرادة وتأييد الشعب المصري لهذا الإطار المنظم للدولة والمجتمع.

وفي سياق ردود الفعل أيضا، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز برسالة إلى الرئيس المصري عدلي منصور يهنئه فيها بنتيجة الاستفتاء على الدستور، وصرح الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بأن إنجاز الاستفتاء على الدستور في مصر يعد ركيزة أساسية للانطلاق نحو تنفيذ بقية بنود خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية.

أوروبيا، أكدت فرنسا أن اعتماد الدستور الجديد في مصر يشكل خطوة هامة نحو إقامة مؤسسات ديمقراطية ومدنية في البلاد، جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية.

في حين دعا وزير الخارجية الأميركي الحكومة المصرية المؤقتة إلى أن تطبق بالكامل الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور للشعب المصري وحثها على التقدم باتجاه المصالحة.

وأضاف كيري - في بيان أصدره الأحد، أن مصر تمر بمرحلة انتقالية مليئة بالتحديات والتي تتطلب التوافق والنشاط والاستمرار في العمل.

وقال الوزير الأمريكي إن الولايات المتحدة تحث الحكومة الانتقالية على التطبيق التام للحقوق والحريات التي تضمنها الدستور الجديد لصالح الشعب المصري.

وأشار كيري إلى أن الديموقراطية ليست استفتاء أو انتخابات، بل هي تحقيق حقوق متساوية وحماية وفقا للقانون لكافة المصريين بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الانتماء السياسي.