عدلي منصور: إقرار دستور مصر لم يكن غاية بحد ذاته

قال الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بعد إقرار الدستور في كلمة مسجلة مساء الأحد، إن "إقرار الدستور لم يكن غاية في حد ذاته"، مؤكداً أن "المصريين على الطريق الصحيح وسيجنون ثمار ثورتي يناير ويونيو".

واعتبر منصور أن "إقرار الدستور بداية مستقبل واعد لمصر"، مضيفاً نحن "نعمل على بناء وطن يكرس الحرية والديمقراطية".

وأوضح الرئيس المصري المؤقت أن "مفهوم الثورة لا يقتصر على التخلص من الظلم وتغيير الواقع السيئ"، قبل أن يضيف أن "الحريات أصبحت مكفولة وعلى الشباب المشاركة في الحياة السياسية بموجب الدستور الجديد".