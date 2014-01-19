كيري يدعو مصر لتطبيق الحقوق المكفولة بالدستور الجديد

دعا وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، السبت، مصر إلى تطبيق الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور الجديد، وذلك بعد الإعلان عن موافقة 98% من المقترعين في الاستفتاء على هذا الدستور.

وقال كيري في بيان: "في الوقت الذي تمر فيه مصر بعملية انتقال سياسي فإن الولايات المتحدة تدعو الحكومة المصرية المؤقتة إلى أن تطبق بالكامل الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور الجديد للشعب المصري والتقدم باتجاه المصالحة"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات، المشرفة على إدارة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أعلنت أن أكثر من 19 مليون ناخب صوتوا بـ"نعم" في الاستفتاء على الدستور، أي بنسبة 98.1%.

واعتبر المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة أن مشروع الدستور حصل على موافقة شعبية غير مسبوقة، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 20 مليون مواطن في الاقتراع، بنسبة 38.6% من إجمالي المقيدين بقاعدة الناخبين، وعددهم حوالي 53 مليوناً ونصف المليون ناخب.

وبلغ عدد الموافقين على مشروع الدستور 19 مليوناً و985 ألفاً و389 صوتاً، فيما رفضه 381 ألفاً و341 ناخباً، أي بنسبة 1.9%. أما عدد الأصوات الباطلة فبلغ 246 ألفاً و947 صوتاً.