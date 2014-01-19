مصدر أمني: محيط محكمة الجيزة خال من المتفجرات

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، الأحد، أنه لم يتم العثور على أي مواد متفجرة أخرى في محيط محكمة جنوب الجيزة، بعد انفجار العبوة صغيرة الحجم أسفل سيارة ترحيلات كانت معطلة ومتواجدة أمام المحكمة، وفق ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

وكان مصدر أمنى سبق أكد أن عبوة صغيرة الحجم ومحلية الصنع انفجرت في محيط محكمة جنوب الجيزة، بجوار محطة السكة الحديدية أسفل سيارة ترحيلات، مما أدى إلى إحداث بعض التلفيات في السيارة، ولم تحدث أي آثار تدميرية أخرى.

وفي نهاية الشهر الفائت، أصيب 5 أشخاص في انفجار استهدف حافلة ركاب بالقاهرة.

كما وقع انفجار مماثل أيضا أمام محكمة شمال الجيزة بشارع السودان في اليوم الأول من الاستفتاء على الدستور الموافق 14 من يناير الحالي أسفر عن بعض التلفيات بواجهة مبنى المحكمة، ولم يؤد لإصابات أو وفيات بين المواطنين.