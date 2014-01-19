مقتل القائد العسكري لجماعة "التوحيد والجهاد" بسيناء

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العقيد أحمد علي، الأحد، مقتل قائد الجناح العسكري لجماعة التوحيد والجهاد بسيناء، خلال حملات المداهمة التي يشنها الجيش لتمشيط المحافظة.

وقال المتحدث العسكري، في بيان نشر اليوم على صفحته على "الفيسبوك"، إن المعلومات أكدت مقتل قائد الجناح العسكري لجماعة التوحيد والجهاد ويدعى أحمد حمدان حرب المنيعي، والشهير بـ "أبو مريم" خلال مداهمة لقرية المهدية صباح أمس السبت".

وأوضح أن قوات الأمن نجحت في تصفية ثلاثة "عناصر تكفيرية خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوة المداهمة، حيث كانوا يستقلون سيارة، وأثناء محاولة أحدهم، أبو مريم، الفرار من السيارة قامت القوات باستهدافه".

وشنت القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة حملة أمنية موسعة في سيناء، بعد أن كثف متشددون من استهداف الجيش والشرطة في سيناء منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي. وأودت الهجمات بحياة نحو 175 فردًا من القوات و185 من المتشددين.

من ناحية أخرى، قال المتحدث العسكري إن عناصر من الهندسة العسكرية قامت يوم الجمعة الماضي بـ"نسف" منزل، عثر بداخله على كميات كبيرة من المتفجرات بمنطقة المزارع السمكية بشمال سيناء.