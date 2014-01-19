وفد من الكونغرس يشيد بالاستفتاء على دستور مصر

التقى الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، صباح الأحد، وفداً من الكونغرس الأميركي الذي يزور مصر حالياً، في إطار علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعدد من كبار قادة الجيش.

وأكد مصدر سيادي مسؤول أن السيسي أوضح لوفد الكونغرس إصرار مصر والمصريين على المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق، لافتاً إلى أن الاستفتاء على الدستور تم بمنتهى الشفافية والنزاهة.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي إن نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزة قد استقبل صباحاً وفد مجلس النواب الأميركي برئاسة النائب دانا روراباكر عضو لجنة العلاقات الخارجية، وعضوية النائبة لوريتا سانشيز عضو لجنة الخدمات العسكرية، والنائب بول كوك عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة سينسيا لوميز عضو اللجنة الفرعية للأمن القومي، والنائب ستيف ستوكمان عضو لجنة العلاقات الخارجية.

وأضاف المتحدث أن اللقاء جاء في مستهل زيارة الوفد الأميركي للقاهرة وحضره مساعد وزير الخارجية للشؤون الأميركية، بالإضافة إلى مجموعة من كبار مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي.

وقال المتحدث إن الوفد الأميركي أشاد خلال اللقاء بإنجاز أول استحقاقات خريطة المستقبل والتي تمثلت في إجراء الاستفتاء على الدستور والتهنئة بالنتائج التي أسفر عنها، وأعرب أعضاء الوفد عن دعمهم لعملية التحول الديمقراطي الجارية، وأشادوا بما لمسوه من مناخ الاستقرار في مصر مقارنة بزيارتهم العام الماضي. كما أكد الوفد أهمية العلاقات بين البلدين ودعمهم لمواصلة المساعدات الأميركية بكافة أشكالها لمصر.

وتناول السفير لوزة أهمية العلاقات بين البلدين في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والحوار الاستراتيجي الجاري الترتيب له بين البلدين، وضرورة العمل على دفع العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين في ضوء التحسن الملموس للأوضاع الأمنية.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والجهود الأميركية لدفع المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلاً عن تطورات الأزمة السورية في ضوء التحضيرات الجارية لمؤتمر جنيف 2.