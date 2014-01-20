صحيفة: السيسي يعطي أولوية لسيناء ببرنامجه الانتخابي

قالت مصادر رفيعة المستوى في مصر، إن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بدأ إعداد برنامجه الانتخابي الذي سيقدمه للشعب عقب إعلان ترشحه للرئاسة، وإنه يتشاور مع 3 شخصيات بارزة حول قرار ترشحه.

كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيناقش الأمر خلال اجتماع له، اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرت صحيفة الوطن.

ووفقا للصحيفة فإن السيسي سيعلن خبر ترشحه للرئاسة مقترناً بخطة تنموية واقتصادية تبدأ من الصعيد وسيناء، ويعكف على وضعها بنفسه وتتضمن تدابير عاجلة لحل المشكلات الملحة في تلك المناطق.

ومن المقرر أن يعلن وزير الدفاع في خطاب ترشحه للانتخابات والذي سيخطه بنفسه عن المخرج من التحديات التي تواجه الدولة والمواطنين، وعلى رأسها مشاكل المياه والأراضي الصحراوية.

وتبقى الأنظار متجهة نحو ما سيتمخض عنه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي سيناقش موضوع ترشح السيسي لرئاسة مصر.

هذا ووصف الشارع المصري السيسي بأنه رجل المرحلة في وقت تعلو الأصوات مطالبة إياه بضرورة إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية في أقرب وقت.

وفي السياق نفسه، ترحب العديد من القوى السياسية، بترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لمنصب رئاسة الجمهورية لكونه رجل المرحلة، فضلا عن قطاع عريض من الشعب المصري، لاسيما بعد إقرار الدستور المصري.



وطفت على سطح الأحداث السياسية في مصر مؤخرا "حملة كمل جميلك" التي يقودها مواطنون مصريون بهدف جمع ملايين التوقيعات لدعم ترشح السيسي.

وتأتي حركة تمرد التي كانت سببا في عزل مرسي عبر ثورة شعبية اندلعت في 30 يونيو، في طليعة الحركات السياسية التي تدعم السيسي لخوض غمار الانتخابات.