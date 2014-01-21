السيسي: سنتصدى بكل حزم لأي تهديد للمصريين بـ٢٥ يناير

أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي أن القوات المسلحة والشرطة تتصدى بكل قوة وحزم لأي محاولة لتهديد أمن المصريين خلال احتفالات الشعب بثورته في ٢٥ يناير، مشيراً إلى أن تأمين الاستفتاء على الدستور أثبت للعالم أننا قادرون على توفير الأمن لبلادنا.

جاء ذلك خلال زيارته لوزارة الداخلية، الثلاثاء، مع وفد من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة بمناسبة أعياد الشرطة، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع".

وقال السيسي إن القوات المسلحة والشرطة تتصدى بكل قوة وحزم لأي محاولة لتهديد أمن المصريين، كما أشاد بالدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار، موضحاً أن القوات المسلحة والشرطة هما الدرع الواقية لهذا الوطن، ومشدداً على أن مصر أمانة في رقابنا وأرواحنا فداء للمصريين.

من جهته، أشاد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بالدور الوطني للقوات المسلحة الباسلة، والتي تمثل درع الوطن الأول ضد كل ما يهدده، مثمناً أطر الدعم المختلفة التي تقدمها وزارة الدفاع لجهاز الشرطة.

وأكد إبراهيم عمق الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة وهيئة الشرطة والتعاون والتنسيق المستمر، للحفاظ على أمن الوطن داخلياً وخارجياً.

يُذكر أن أنصار جماعة الإخوان المسلمين قد دعوا للتظاهر ضد إقرار الدستور الجديد وضد خارطة الطريق أثناء الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.