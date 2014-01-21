انفجار 3 عبوات بها مواد مشتعلة في محطة مترو بالقاهرة

قال مصدر أمني في شرطة النقل والمواصلات المصرية إن ثلاث زجاجات تحوي مواد مشتعلة انفجرت داخل محطة مترو "الشهداء" بمنطقة رمسيس وسط القاهرة، عصر اليوم الثلاثاء، دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

وأوضح المصدر أن خبراء المفرقعات تولوا عملية تمشيط المحطة بالكامل وفحصها.

وتسبب انفجار الزجاجات بدائية الصنع في حالة من الرعب والذعر بين ركاب المترو، في الوقت الذي كثفت فيه قوات الأمن من تواجدها داخل المحطة.

من جهته، قاﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻓﻮﺯي، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻹ‌ﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﺮﻭ، ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺒﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼ‌ﺙ ﺍﻟﺘي ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓي ﻣﺤﻄﺔ "ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ" ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺯﺟﺎﺟﺎﺕ ﺑﻼ‌ﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ كيمياوية "ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻤﺮ" ﺗﺼﺪﺭ صوتاً ﻣﺜﻞ "الفرقعة" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ البلاستيك، ﻭﺿﻌﺖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺃﺣﺪ كراسي ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻓﺄﺣﺪثت ﺩﻭياً ﻋﺎﻟياً.

ونقلت "بوابة الأهرام" عن ﻓﻮﺯي قوله إﻥ ﺍﻟﻜﻼ‌ﺏ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺮﻑ إﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺠﺮﺓ، مشيراً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اثنتين ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺒﻮﺍﺕ ﺃﺣﺪﺛﺖا ﺻﻮﺕ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻌﺒﻮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.

وﺃﻛﺪ ﻓﻮﺯي ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﻮﺍﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺰﻉ بين الركاب.