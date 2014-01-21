حملة محلية لتشجيع السياحة المتعثرة في مصر

سعيا منه لإنهاء حالة الركود التي تعيشها السياحة في مصر في الوقت الحالي، قام المنتج محمد العدل مؤسس جبهة الإبداع المصرية، بتدشين حملة من أجل تنشيط السياحة المصرية تحمل اسم "بلدنا بينا أحلى"، ينظم خلالها عددا من الزيارات لبعض الأماكن السياحية، من أجل إنهاء تلك الحالة.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أكد الدكتور محمد العدل أن سبب المبادرة هو توقف السياحة في مصر إلى حد ما، وهو ما ترتب عليه توقف العديد من الأنشطة الأخرى، لذلك فهو يرى أن عودة السياحة إلى طبيعتها مرة أخرى سيعيد باقي الأماكن الحيوية للعمل.

وقرر العدل البدء بالسياحة الداخلية في القاهرة، حيث نظم ثلاث زيارات، الأولى للمتحف المصري، أما الثانية فتوجهت إلى قلعة محمد علي والمتحف الحربي، وكان مجمع الأديان هو مستقر الزيارة الثالثة، مشيرا إلى برمجة زيارة رابعة مطلع شهر فبراير المقبل، إلى شارع المعز لدين الله الفاطمي وخان الخليلي والمنطقة المحيطة بهما.

وحول ردود الفعل، أشار محمد العدل إلى أن ما يقرب من 500 فرد شاركوا خلال الزيارات من أجل الاستمتاع بالمناطق الأثرية، موضحا أنه ستكون هناك رحلات خارج القاهرة تستغرق أكثر من يوم.

وتم توجيه المبادرة إلى وزارة السياحة، لكن بدون استجابة، بحسب ما أكده العدل، موضحا أنه طلب من وزارة السياحة التكفل بقيمة تذاكر الطيران فقط، إلا أنهم لم يستجيبوا للطلب.