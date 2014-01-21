واشنطن منحت الإخوان حق الدخول دون تفتيش بالمطار

حصل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين على "تمريرة الأمن الخاص" ضمن معاملات كبار الشخصيات التي قدمتها لهم وزارة الخارجية الأميركية في مطار جون كينيدي بالولايات المتحدة الأميركية، بحسب ما كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، استناداً إلى وثائق حكومية داخلية.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأميركية لم تعلق على هذه المعلومات.

وقالت إنه قد تم تقديم هذه المعاملة الخاصة، والمعروفة باسم "مجاملة الميناء" خلال شهري مارس وإبريل 2012، وفقاً لوثائق تم جمعها وتسليمها إلى المشروع الدولي لمكافحة الإرهاب، عن طريق الوزارة، كجزء من شروط قانون حرية المعلومات.

وأكدت "نيويورك بوست" أن الوثائق أظهرت كيف منح موظفو الدولة والأمن في الولايات المتحدة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب "الحرية والعدالة"، وضعاً خاصاً ومعاملة استثنائية، حتى قبل أن يتولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية في يونيو 2012.

وكشفت الصحيفة أنه تم اصطحاب شخص مثل عبدالموجود درديري، وهو قيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عبر نقاط التفتيش دون فحص في مطار جون كنيدي، مضيفة أنه لم يمر على نقاط التفتيش الثانوية المتعلقة بتفتيش الأمتعة والمعدات الإلكترونية، والتي تعد ذات مخاطر أمنية.

ونقلت الصحيفة عن أحد مسؤولي الوزارة قوله: "إننا لم نسمع أي شيء آخر من جماعة الإخوان المسلمين، لذلك نحن نفترض أن المغادرة تمت أيضاً بسلاسة".

يذكر أن الحكومة المصرية المؤقتة أعلنت جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" مؤخراً، بالتزامن مع محاكمة وملاحقة عدد كبير من قيادات الجماعة، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي، الذي تم عزله في 3 يوليو 2013 عقب ثورة شعبية انطلقت في 30 يونيو بمساندة من الجيش المصري.