شغب الطلاب يمدد إجازة الجامعات بمصر لـ30 يوماً

قرر المجلس الأعلى للجامعات في مصر، تمديد فترة إجازة الجامعات شهرا كاملا بسبب أحداث العنف والشغب التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

وأعلن المجلس في اجتماعه الأخير بدء إجازة نصف العام يوم 25 يناير وستستمر حتى 20 فبراير 2014، على أن يستأنف الفصل الدراسي الثاني يوم 22 فبراير.

كما قررت إدارة جامعة الأزهر إغلاق المدن الجامعية التي يقيم بها الطلاب المغتربون عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لإجراء الصيانة اللازمة للمباني في إجراء لم يتم منذ سنوات.

ومن المقرر أن ينتهي طلاب جامعة الأزهر من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول غدا الخميس، حيث قال العقيد سمير أبو عجيلة، مدير أمن المدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر، إن المدن الجامعية سيتم إخلاؤها الخميس القادم، وقطع التيار الكهربائي والمياه عنها.

يأتي هذا بعد أحداث العنف والاحتجاجات الطلابية التي شهدتها جامعة الأزهر منذ عزل الرئيس محمد مرسي.