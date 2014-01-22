مؤيدو السيسي: سنعتصم بالاتحادية لحين قبوله الترشح

قال محمد أبوحامد، المتحدث باسم جبهة "مؤيدي السيسي"، إن الجبهة جمعت ما يقرب من 30 مليون توقيع لمطالبة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن أبوحامد قوله إن الجبهة ستنظم مؤتمراً ضخماً في قاعة المؤتمرات، يوم الجمعة 24 يناير القادم، بحضور شخصيات عامة، وأعضاء الحملة بالمحافظات، لإعلان جهود الحملة وعدد التوقيعات النهائي التي تم جمعها.

وأوضح أبوحامد أن الحملة سيكون لها خطتان يوم 24 يناير، بحيث لو أعلن الفريق السيسي ترشحه للرئاسة حينذاك ستنظم الجبهة مسيرة كبيرة من قاعة المؤتمرات إلى الأمانة العامة للقوات المسلحة لتحويل الجبهة من حملة شعبية إلى حملة رسمية ضمن حملات تدعيمه.

وواصل المتحدث باسم الجبهة أنه في حالة عدم ترشح السيسي حينها ستحول الجبهة خطابها للفريق للمطالبة بالترشح إلى لافتة كبيرة ستحملها ضمن مسيرة كبيرة من قاعة المؤتمرات إلى الأمانة العامة للقوات المسلحة أيضاً، وستحمل معها صور السيسي يوم 24 يناير، مؤكداً أنه بعد نصف ساعة ستذهب الحملة إلى قصر الاتحادية لتقيم منصة كبيرة وخياماً للاعتصام.

ولفت أبوحامد إلى أن نشاط الجبهة سيكون أمام قصر الاتحادية وليس في ميدان التحرير، وأن الاعتصام سيكون بشكلٍ رمزي لحين قبول الفريق السيسي طلب الجبهة بالترشح، لافتاً إلى أن الظروف الأمنية ستعلب دوراً كبيراً في سير خطط الحملة.

ومن جانبه، قال المستشار رفاعي نصر الله، مؤسس حملة "كمل جميلك"، إن الحملة تقدمت بطلب تصريح من قسم قصر النيل والأمن الوطني لبناء منصة أمام مجمع التحرير للتظاهر أمامها من الساعة 11 صباحاً يوم 25 يناير القادم، مؤكداً أن الحملة ستشيد خياما أمام المنصة، وستعتصم بعد لقائها الفريق السيسي في نفس اليوم لحين استجابته لطلب الترشح للرئاسة.

وأوضح نصر الله أن الحملة جمعت 25 مليون توقيع للمطالبة بترشح الفريق للرئاسة، وذلك حصيلة ما قامت به الحركة من حملات استهدفت جميع محافظات مصر، مشيراً إلى أن وفداً من الحملة يضم أعضاء الحملة وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وشيخ مشايخ الأشراف والجعفرية، وممثلي الأزهر والكنيسة وبعض الشخصيات العامة، سيزور الفريق السيسي يوم 25 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

وأشار مؤسس الحملة إلى أن الحملة أرسلت إخطاراً لوزارة الدفاع للقاء السيسي، وجاء الرد بالقبول، مؤكداً أن الوفد سيلتقى السيسي لإقناعه بالترشح للانتخابات من خلال تسليمه ملايين الاستمارات التي جمعتها الحملة، وأيضاً تسليمه خطاب تكليف للترشح للرئاسة، بحسب ما نقلت "اليوم السابع".

وتابع نصر الله أن الحملة ستعود للتظاهر في الميادين لحين قبول الفريق السيسي طلب الحملة بالترشح طبقاً لتوقيعات الشعب، وأنها ستعتصم في ميدان التحرير لحين قبوله طلب الحملة بالترشح.