مصرتطلب وقف بناء سد النهضة؟

أعتقد ان من واجب مصر وقد وصلت مباحثاتها مع الاثيوبيين حول سد النهضة إلي حائط مسدود‏,‏وتحول النقاش بين وزراء الري الثلاثة‏، السوداني والمصري والاثيوبي علي امتداد ثلاثة اجتماعات إلي مضيعة للوقت وجدل بيزنطي عقيم واتهامات متبادلة,لاتفتح بابا للوفاق حول ضرورة الحفاظ علي مصالح كل الاطراف, ولاتتيح اية ضمانات لحصول مصرعلي الحد الادني من حقوقها المائية, وتمنع عنها كل المعلومات والتقاريرالمتعلقة بسلامة السد رغم اثاره الخطيرة علي أمن مصرالمائي وحياة المصريين!, ولم يعد امام مصربعد طول تسويف سوي إعلان موقف واضح من قضية السد,تشرح فيه مخاطره العديدة علي حياة المصريين وأمنهم, وتطالب مجلس الامن الدولي بوقف العمل في بناء السد إلي ان يتأكد العالم من سلامته,كما تطالب المجتمع الدولي بالامتناع عن المساعدة في تمويل المشروع لانه يمثل خطرا وجوديا علي مصر يهددها بالفناء.

ولا آظن ان امام المصريين خيارا آخر بعد تقرير لجنة الخبراء الدوليين,الذي أكد ان الدراسات التي جرت علي سد النهضة لاتكفي لبدء العمل في تنفيذه,وان السد المعاون الذي يرفع حجم التخزين داخل بحيرة السد من14 مليون مترمكعب إلي74 مليارا تنقصه دراسات عديدة تضمن سلامته, وأن ثمة مخاطر حقيقية لانهيارالسد تضع السودان ومصر في مواجهة وضع كارثي.

ولان الامرجد خطير يتحتم علي مصر أن تضع قضية سد النهضة في رأس اولويتها, توفد البعثات إلي كل دول حوض النيل وإلي مراكز التأثير العالمي, وإلي الامم المتحدة تشرح مخاطرالسد علي مستقبل الحياة في مصر وعلي حضارة عريقة عمرها اكثرمن سبعة آلاف عام علمت الانسانية الكثير, كما يتحتم علي مصرأن تقدم بدائل متوازنة تمكن اثيوبيا من الحصول علي الكهرباء التي تريدها دون الاضرار بمصالح مصرالمائية.., خاصة ان المشكلة يمكن ان تجد حلها الصحيح في الغاء السد المعاون الذي يرفع حجم التخزين في البحيرة إلي74 مليارا, ويمكن اثوبيا من الحصول علي6 آلاف ميجا وات من الكهرباء تعادل ثلاثة اضعاف كهرباء السد العالي, دون ان يتسبب في تعريض حياة المصريين للعطش والجوع.

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية.