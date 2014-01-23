رئيس الوزراء المصري يشبه السيسي بديغول وإيزنهاور

قال رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، الخميس، إنه يؤيد ترشح وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي للرئاسة، مشبهاً إياه بالرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول، والرئيس الأميركي الأسبق دوايت إيزنهاور.

وقال الببلاوي في حديث نقلته عنه لوكالة "رويترز" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن السيسي يحظى بشعبية كبيرة، وسيكون مرشحاً يمكن الاعتماد عليه، لكن القرار النهائي سيكون للشعب.

وقال الببلاوي إن روح الربيع العربي لا يزال حياً في بلاده، ورفض بشدة أن يكون السيسي حسني مبارك جديداً، في إشارة إلى الرئيس الأسبق الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال: "الفرق كبير، قبل أن يصبح مبارك رئيساً لم يكن أحد يعرفه. السيسي يتعرض الآن لضغط شعبي ليترشح، مثلما حصل مع (شارل) ديغول و(دوايت) إيزنهاور"، في إشارة إلى البطلين الفرنسي والأميركي للحرب العالمية الثانية واللذين توليا الرئاسة بعدها.

وأضاف الببلاوي: "من يريدون السيسي في الحكم ليسوا العسكريين، إنهم الناس في الشارع والنساء في الدرجة الأولى. لا تنسوا أنه رجل بهي الطلعة".

ولم يعلن السيسي بعد عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية التي قد تجرى في مارس أو إبريل.

ويعتبر السيسي المرشح الوحيد الحقيقي للرئاسة في مصر، ويحظى بدعم الكثير من المصريين الذين احتجوا على حكم الرئيس السابق محمد مرسي.

ويرى مؤيدو السيسي في وزير الدفاع بطلاً قومياً لعزله مرسي، لكن المعارضة الإسلامية تصوره على أنه العقل المدبر لانقلاب دموي على رئيس منتخب.

وتضغط السلطات المدعومة من الجيش للمضي قدماً في خارطة طريق تنص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في وقت لاحق هذا العام.

ووافق المصريون على دستور جديد للبلاد بأغلبية ساحقة بلغت 98% من المشاركين في استفتاء الاسبوع الماضي، ويرى الكثير من المصريين أن البلاد بحاجة إلى قيادة حازمة حتى تخرج من الأزمة الاقتصادية الحالية ويطالبون السيسي بالترشح للرئاسة.

وكانت مصادر رفيعة المستوى في مصر قد أكدت مطلع هذا الأسبوع أن السيسي بدأ إعداد برنامجه الانتخابي الذي سيقدمه للشعب عقب إعلان ترشحه للرئاسة، وإنه يتشاور مع 3 شخصيات بارزة حول قرار ترشحه، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" المصرية.

ووفقاً للصحيفة فإن السيسي سيعلن خبر ترشحه للرئاسة مقترناً بخطة تنموية واقتصادية تبدأ من الصعيد وسيناء، ويعكف على وضعها بنفسه وتتضمن تدابير عاجلة لحل المشكلات الملحة في تلك المناطق.