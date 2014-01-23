رئيس مجلس "الشروق": السيسي يتمتع بشعبية تجعله رئيساً

قال إبراهيم المعلم، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين ورئيس مجلس إدارة دار الشروق، إن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، يحظى بالشعبية التي تجعله رئيساً للجمهورية، مشيراً إلى أنه لا يظن أن لحمدين صباحي حظوظاً في الرئاسة.

وأشار المعلم خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الأربعاء، إلى أهمية أن يتعايش المصريون مع بعضهم، مضيفاً أن هناك إمكانية التصالح مع جماعة الإخوان مهما طال الوقت.

وتابع المعلم قائلاً "إن من يتهم جريدة الشروق بأنها موالية للإخوان عليه أن يعلم أن "الشروق" تفتح أبوابها لكل القامات الفكرية والأدبية في مصر والعالم العربي، مشدداً على أن لديهم أكثر من 80 كاتباً.

وشدد إبراهيم المعلم على أهمية الاهتمام بالصناعات الإبداعية وتشجيعها وحماية حقوق الملكية الفكرية وضمان حرية الفكر والإبداع، مشيراً إلى أن أهمية إنشاء مجلس قومي مستقل للصناعات الإبداعية.

وأضاف المعلم أن الصناعات الإبداعية تتضمن سينما وصحافة وأوبرا وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الفكرية، قائلا "إن العالم كله يمنح اهتماماً كبيراً بالصناعات الإبداعية، وإن مصر كانت تهتم بها حتى أواخر الستينات، ولكن تراجع ذلك مع تراجع اهتمام الحكومات، ومع غياب حقوق الملكية الفكرية".

وأوضح المعلم أن مصر ودول العالم العربي كله حالياً لا يتجاوز نصيب الصناعات الإبداعية من الدخل القومي بها 0.5%، وهذه نسبة منخفضة للغاية إذا قورنت بالدول المتقدمة مثل بريطانيا التي تصل الصناعات الإبداعية فيها إلى 11% من الدخل القومي، أو حتى الدول النامية مثل الهند التي تصل صناعتها الإبداعية إلى 5%.

وأشار المعلم إلى أن صناعة الكتب في العالم تبلغ ميزانيتها نحو 170 مليار دولار، مشدداً على أهمية الحرية التي لا تقتصر على حرية التعبير، وإنما تشمل صيانة وحماية حياة الكاتب والفنان نفسه.

وقف حل "الأهلي" قرار صائب

وفي سياق آخر، أكد المعلم أن النادي الأهلي هو قلعة للرياضة والوطنية وحقق "معجزات" خلال السنوات الماضية ولا يدخل في ألاعيب السياسة، مشيراً إلى أنه اتصل بالدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء وسأله عن حل مجلس إدارة النادي الأهلي لكن لم يطلب منه إلغاء قرار وزير الرياضة طاهر أبوزيد.

وأوضح المعلم أن ما لديه من معلومات هي أن الحكومة حذرت من حل مجلس إدارة "الأهلي"، "لأنه موضوع حساس" قبل اتخاذ أبوزيد قراره، مشيراً إلى أن قرار الببلاوي بوقف حل مجلس إدارة "الأهلي" قرار صائب.

وعن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي قال المعلم "إن لا أحد يعلم متى تجري انتخابات النادي الأهلي"، مشيراً إلى أن قرار ترشحه لرئاسة النادي الأهلي مرهون بوضع لائحة محترمة.