مقتل طالب مصري في اشتباكات بجامعة الإسكندرية

قُتل طالب، الخميس، خلال اشتباكات وقعت في جامعة الإسكندرية بمصر أثناء تظاهرات نظمها طلاب من جماعة الإخوان المسلمين، بحسب ما أكد بيان للشرطة.

وقال البيان إن "طالباً قتل خلال اشتباكات وقعت في جامعة الإسكندرية بين طلاب من جماعة الإخوان ومعارضين لهم".

وأضاف البيان أن عشرات من طلاب الإخوان نظموا تظاهرة أمام كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، وحدثت مناوشات واشتباكات بينهم وبين الطلبة الآخرين أسفرت عن مقتل طالب وإصابة آخر".

وشدد البيان على أن "قوات الشرطة لم تتدخل وقامت بتأمين النطاق الخارجي للحرم الجامعي".

وينظم أنصار جماعة الإخوان تظاهرات بانتظام في الجامعات المصرية.

ومنذ منتصف أغسطس الماضي، تم توقيف عدة آلاف من جماعة الإخوان، من بينهم الغالبية العظمى من قياداتها الذين يحاكمون في قضايا عدة يواجهون فيها اتهامات بالتحريض على العنف.