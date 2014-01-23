سقوط 5 قتلى من الأمن المصري في هجوم وسط البلاد

قتل خمسة من رجال الأمن المصريين وأصيب آخران في هجوم مسلح على كمين أمني بمدينة بني سويف بوسط مصر، حسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي اليوم الخميس.

وأغلقت قوات الأمن مدخل محافظة بني سويف من الجهة الشمالية عقب الحادث الذي وقع بالقرب من قرية "صفط الشرقية"، شمال بني سويف.

وذكر شهود عيان أن مجهولين بدراجة بخارية أطلقوا النار على نقطة أمنية في قرية صفط الشرقية بمركز الواسطى شمال بني سويف، ما أدى إلى مقتل 5 وإصابة 2 من ضباط وأفراد النقطة، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى بني سويف العام، فيما قامت قوات الأمن، على الفور بإغلاق كامل للمحافظة وتمشيط واسع لمحيط المكان.

وأكدت مصادر طبية بمستشفى بني سويف وصول جثث 5 من أفراد الشرطة قتلوا إثر الحادث، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الداخلية المصرية.

ويأتي الهجوم عشية الإعلان عن خطة أمنية مكثفة لإحكام السيطرة على البلاد تحسباً لأي أعمال عنف في ذكرى ثورة 25 يناير.

وقتل 250 على الأقل من أفراد الشرطة والجيش في هجمات مسلحة منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو إثر احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيته.