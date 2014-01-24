احتفالات المصريين تتحول إلى تظاهرات منددة بالإرهاب

تحولت احتفالات المصريين بداية من اليوم الجمعة بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير إلى تظاهرات حاشدة في الشوارع والميادين المصرية في كافة المحافظات بعد حوادث التفجيرات التي وقعت واستهدفت مديرية أمن القاهرة.

وتفصيلاً، خرج آلاف من المصريين في عدة محافظات، منها الإسكندرية والمحلة ودمياط في مظاهرات حاشدة، رافعين لافتات تندد بالإرهاب، وتطالب بتنصيب الفريق السيسي رئيساً لمصر".

وفي محيط مديرية أمن القاهرة، خرج المئات من أهالي حي عابدين وباب الخلق للتنديد بجماعة الإخوان المسلمين، ورفعوا صور الفريق السيسي على أكتافهم".

واستنكر الدكتور عفت السادات، رئيس حزب "السادات الديمقراطي" التفجير الإرهابي الذي طال مديرية أمن القاهرة فجر اليوم.

وأكد السادات لـ"العربية.نت"، أن هذا التفجير تزامناً مع السيارة المفخخة بمحطة مترو البحوث بالدقي وغيرها، دليل على أن هذه الأعمال مخططة ومرتبة بدقة من قبل تنظيم الإخوان، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة تشديد القبضة الأمنية أكثر وأكثر حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث".

واعتبر رئيس السادات الديمقراطي أن الوطن يواجه خطراً حقيقياً في ظل سعي دول خارجية لهدم مصر وقمع إرادة شعبها، منوهاً بأن الحل يتمثل في سرعة محاكمة رموز مكتب الإرشاد والرئيس المعزول.

وطالب الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالسير قدماً في خارطة الطريق، لأن الهدف من هذه العمليات الإرهابية سياسي في المقام الأول، وهو تعطيل خارطة الطريق".

وطالب بدر الدين جموع القوى الثورية المصرية بالتوافق على رئيس لمصر قادر على إدارة المرحلة، لأنه لم يعد هناك وقت للتجربة والخطأ، مشدداً على الإسراع في الانتخابات البرلمانية على ألا تعود الوجوه القديمة من كلا النظامين السابقين، سواء كان نظام مبارك أو الإخوان.

إلى ذلك، أدان الفريق أول سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية السابق، تفجيرات اليوم، ودعا الفريق في بيان وصلت "العربية.نت" نسخة منه، جموع المصريين إلى الصمود في مواجهة الإرهاب، مؤكداً وجوب أن يتجنب المصريون في هذه اللحظة الخلافات السياسية".

وقال عنان "إن العمليات الإرهابية السوداء التي يقوم بها الإرهابيون، والتي بدأت بعمل خسيس بتفجير مديرية أمن القاهرة صباح اليوم، تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإفساد فرحة المصريين وهم على أبواب احتفالهم بالعيد الثالث لثورتهم ثورة الخامس والعشرين من يناير".

وأضاف "كل هذه الأعمال الدنيئة جديرة بالازدراء والإدانة، وإننا على ثقة ويقين بأن هذه الأعمال التي لا تتفق مع الفطرة السوية، وسماحة وتعاليم الأديان السماوية، لن تؤثر في قوة وصلابة وعزيمة المصريين في السير قدماً للأمام في سبيل بناء دولتهم المدنية الحديثة الديمقراطية".

وأكد الفريق سامي عنان "أننا في لحظات عصيبة كالتي نعيشها، معرضون فيها لأمواج من المؤامرات والمكائد، يبدو الصمود والانتصار ودحر الإرهاب قريناً بالتكاتف بين الشعب والجيش والشرطة. لا متسع الآن لخلافات سياسية على المصالح الضيقة أن تختفي فوراً، فعندما ينادي الوطن لنصرته يتوارى كل خلاف واختلاف.