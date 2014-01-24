البيت الأبيض يدين تفجيرات القاهرة ويطالب بوقف العنف

أدان البيت الأبيض التفجيرات في مصر، وقال إنه يتعين التحقيق في الهجمات وحث كل الأطراف على منع العنف.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، للصحافيين بعد التفجيرات "يتعين إجراء تحقيق كامل في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة".



وأبرزت تفجيرات القنابل التي أدت إلى سقوط 6 قتلى الصعوبات التي تواجهها السلطات المصرية في التغلب على هجمات للإسلاميين المتشددين.

ودعا كارني إلى إنهاء العنف المحيط بالاضطرابات في مصر.

وزادت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة القاهرة وعدة مدن أخرى التوتر اليوم الجمعة.

وقال كارني: "يجب أن يكون واضحاً لجميع المصريين أن العنف لم ولن يدفع عملية الانتقال السياسي في البلاد للأمام".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أدانت التفجيرات التي شهدتها القاهرة، اليوم الجمعة، ووصفتها بأنها "هجمات إرهابية بشعة"، وأعرب مسؤول بالخارجية عن خالص تعازي الولايات المتحدة لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن الإدارة الأميركية تدعم كل جهود الحكومة المصرية لتقديم مرتكبي هذه الهجمات الإرهابية إلى العدالة.

وأضاف "العنف ليس له مكان في مصر ويجعل من الصعب تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي"، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع".

وحثت الخارجية الأميركية جميع المصريين على ممارسة الهدوء، وضبط النفس، قبيل الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، معتبرة أن الحكومة والشعب في مصر يقودان عملية الانتقال السياسي في بيئة مليئة بالتحديات الأمنية، مؤكدة أن الولايات المتحدة، ستواصل دعم الشعب المصري، ومساعدته على تحقيق الاستقرار والازدهار.