الصحة: 12 قتيلاً باشتباكات المحافظات بدون الانفجارات

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن الاشتباكات بالمحافظات المصرية أسفرت عن سقوط 12 قتيلاً و75 إصابة، بدون ضحايا الانفجارات التي خلفت 6 قتلى وعشرات المصابين في القاهرة والجيزة.

وبحسب البيان الذي صدر من الوزارة مساء الجمعة، فإن حصيلة التجمعات قد أسفرت عن سقوط 12 حالة وفاة، منهم حالة وفاة واحدة بدمياط، و4 حالات وفاة ببني سويف، و3 حالات وفاة بالفيوم، وحالة وفاة واحدة بالمنيا، وحالة وفاة واحدة بالجيزة، وحالتا وفاة بالبحيرة.

هذا.. وقد أصدرت الوزارة توجيهات برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد للقصوى بكافة مستشفيات الجمهورية.