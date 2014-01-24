المتحدث العسكري: الإرهاب لن يزيدنا إلا إصراراً

قال العقيد أركان حرب، أحمد علي، المتحدث العسكري، "إن القوات المسلحة المصرية تنعى ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الأبرار من رجال وزارة الداخلية والمواطنين الأبرياء، الذين نالوا الشهادة، نتيجة عملية جبانة لجماعات الظلام والإرهاب الأسود، والتي استهدفت منشآت حيوية وشرطية صباح اليوم" الجمعة.

وأضاف علي: "نتقدم (قادة - ضباط - ضباط صف – جنود) بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

وأوضح في بيان له أن "عمليات الخسة والغدر التي تقوم بها مجموعات إرهابية متطرفة، استحلت دماء المصريين، واتخذت من العنف المسلح منهجاً ووسيلة لتحقيق أغراضها الخبيثة، تستهدف بث الخوف والرعب في قلوب شعبنا العظيم، حتى تمنعه من استكمال استحقاقات خارطة المستقبل، وتعوق مسيرته نحو بناء الوطن وتنميته".

واستطرد المتحدث العسكري: "ليعلم دعاة الإرهاب والتخريب أن محاولاتهم الخسيسة لن تزيد المصريين إلا إصراراً وتماسكاً واصطفافاً وطنياً وتلاحماً بين الشعب ومختلف أجهزة الدولة، في مواجهتهم، والقوات المسلحة تعاهد شعب مصر العظيم، بمواجهة الإرهاب الأسود بكل ما تملكه من قوة حتى تنجح في استئصال جذوره من مصر، وتنعم البلاد بالأمن والاستقرار".