النيابة: لا صلة للجثة المتفحمة بتفجير مديرية الأمن

أفاد مراسل قناة "العربية" بأن نيابة جنوب القاهرة، فجرت مفاجأة، حيث أكدت أن الجثة المتفحمة ليست لمرتكبي الحادث، وإنما هي لمواطن من بني سويف، وإن مرتكبي الحادث أكثر من 3 أشخاص يستقلون سيارة نصف نقل، وقبل عملية التفجير تركوا السيارة واستقلوا سيارة أخرى كانت خلف السيارة المفخخة وفروا هاربين.

وأكد المستشار إسماعيل حفيظ، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، أن التحقيقات الأولية ونتائج الأدلة الجنائية كشفت أن جثة الشخص المتفحمة، والتي تم العثور عليها بجوار السيارة المفخخة، ليست لها صلة بعملية التفجير التي تمت، وأنه تم تحديد شخصية صاحب الجثة، وتبين أنه من محافظة بني سويف.

وكشفت التحقيقات الأولية أن صاحب الجثة المتفحمة كان يمر بالمصادفة في هذا التوقيت، كما كشفت التحقيقات والمعاينة الأولية لمكان الحادث أن عملية التفجير تمت عن بعد باستخدام جهاز ريموت كونترول، وأن وراء الحادث أكثر من ثلاثة أشخاص استقلوا سيارة "لانسر" كانت تسير خلف السيارة المفخخة، وفور ترك السيارة أمام مبنى مديرية الأمن استقلوا السيارة الأخرى، وقاموا بعملية التفجير وفروا هاربين، ومن المتوقع أن تستمع النيابة لعدد من قيادات مديرية أمن القاهرة.