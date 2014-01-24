كيري عن السيسي: سنتعامل مع من ينتخبه المصريون

في أول تصريح لمسؤول أميركي، قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لـ"العربية" إن الولايات المتحدة ستتعامل مع عبدالفتاح السياسي إن فاز في الانتخابات المصرية.

وكانت موفدة "العربية"، ريما مكتبي، سألت وزير الخارجية عند انتهاء مقابلتها معه، إن كانت الولايات المتحدة تدعم الفريق عبدالفتاح السيسي إن ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، فرد كيري: حتى لو أنهينا المقابلة، إلا أنني كنت لأقول رسمياً، وانقلي عني، إننا لن ندعم أحداً، ولن نقف ضد أحد، هذا خيار الشعب المصري حصراً. وسألته "العربية" عن السيسي شخصياً، "ولكن إن نجح السيسي هل ستتعاملون معه؟"، فأجاب كيري: سنتعامل مع أي شخص يختاره الشعب المصري.

يأتي هذا في وقت تشهد البلاد استنفاراً أمنياً قبيل الاحتفال بذكرى 25 يناير، مع تخوف من أعمال شغب واستهدافات لقوات الأمن من قبل جماعات إرهابية.

كما يأتي بعد أن أنجزت البلاد التصويت على الدستور الجديد الذي حظي بنسبة تأييد عالية من قبل المشاركين في الاستفتاء، وقبيل أشهر قليلة على الانتخابات النيابية والرئاسية المتوقعة مبدئياً في مارس، وسط مطالبات شريحة كبيرة من المصريين بترشح السيسي، مقابل اعتراض جماعة الإخوان المسلمين.