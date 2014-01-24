مصر قبيل ذكرى 25 يناير.. كل يغني على ليلاه

ساعات قليلة ويستقبل المصريون الذكرى الثالثة لثورتهم الأم، ثورة الخامس والعشرين من يناير، بعد أن جاءت ثورة الثلاثين من يونيو متممة لها. إلا أن الغموض يبقى السمة الأبرز للذكرى الثالثة، على عكس ما حصل في العامين الماضيين، بعد أن كان جميع المصريين يخرجون في مسيرات احتفالية تطالب باستكمال مطالب الثورة التي لم تتحقق، حتى عزلوا رئيس الجمهورية محمد مرسي في ثورة يونيو، ليحل الانقسام في ذكرى يناير الحالي.

كل فريق يغني على ليلاه، فالبعض قرر الخروج في تظاهرات احتجاجية تطالب باستكمال أهداف ثورة يناير، حيث أصدرت حركة 6 أبريل بياناً طالبت فيه المصريين بالاحتشاد في الميادين، من أجل المطالبة بأهداف الثورة التي لم تتحقق على مدار ثلاث سنوات وهي (عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية). واعتبرت الحركة أن مبادرتها بمثابة سفينة نوح لإنقاذ البلاد. كذلك أعلن حزب "مصر القوية" مشاركته في المسيرات الخاصة بذكرى الثورة، وذلك تحت لواء جبهة ثوار، بحسب ما جاء في بيان له، أكد فيه أن أهداف الثورة لم تكتمل بسبب التسرع في ترك الميدان.

وتأتي تلك المشاركات في أعقاب إعلان جماعة الإخوان المسلمين، وما يعرف بـ"تحالف دعم الشرعية" النفير العام، والخروج في مسيرات ومظاهرات في ذكرى الخامس والعشرين من يناير.

مطالبات من نوع آخر

وإن كان كل هؤلاء قد دعوا للتظاهر، فالبعض الآخر مصمم على الخروج من أجل هدف واحد أوحد، مطالبة الفريق عبدالفتاح السيسي بالترشح للرئاسة. حيث أعلن عدد من الحركات المؤيدة للقائد العام للقوات المسلحة المصرية، مثل "كمل جميلك" و"بأمر الشعب" عن نزولهم للميادين، من أجل مطالبة الفريق السيسي بإعلان ترشحه للرئاسة.

ويبقى ميدان التحرير هو الجامع بين الأضداد، وقلب الحركة النابض، يغلق أمام المارة والسيارات تارة، ويفتح تارة أخرى، وسط تساؤلات حول إمكانية إقامة حفلات غنائية في الميدان في ذكرى الثورة، خاصة بعد أن وجهت الدعوة من قبل رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور للمصريين بالاحتفال بذكرى الثورة.

غناء ورقص في الميدان

من جهة أخرى، علمت "العربية.نت" من قبل أحد أعضاء "الفرقة النوبية" التي تقدم الفن النوبي، أنه تم الاتفاق معهم من قبل وزارة الشباب، على تقديم فقرة غنائية راقصة في ميدان التحرير وذلك في الرابعة من مساء السبت، مشيراً إلى أنه لم يستطع أن يتوجه إلى الميدان من أجل معرفة الترتيبات النهائية، وسيتوجه عصر اليوم الجمعة من أجل معاينة المكان، خاصة أنهم سيقدمون فقرة عن الفلكلور النوبي، كاشفاً أن فقرات أخرى ستقدم خلال الاحتفالية ولكن لم يتم الإعلان عنها بعد.

معرض القاهرة يشارك أيضاً

إلى ذلك، ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والأربعين، احتفالاً على مدار يوم السبت بمناسبة ذكرى الثورة، مع التأكيد على عدم إغلاق المعرض طيلة النهار، بحسب ما أكد أحمد مجاهد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب. إلا أنه لم يتم الكشف عن جدول الاحتفالية التي ستقام، مع الاكتفاء بالإشارة إلى أنها ستكون على مستوى الحدث.

وعلى الرغم من كل تلك الاحتفاليات، تحل ذكرى الثورة وسط تخوفات مما يجري على الصعيد الأمني، لاسيما في ظل تكرار الاشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن، ما قد يلقي بظلاله على الشارع المصري واستعداداته.