مصر.. قتيل و7 جرحى في انفجار أمام سينما بمنطقة الهرم

انفجرت عبوة ناسفة عصر اليوم الجمعة بالقرب من سينما "رادوبيس" بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة المصرية، مما أسفر عن مصرع أحد المواطنين وإصابة 7 آخرين، كما تم إبطال مفعول قنبلة ثانية في محيط السينما.

وانتقلت قوات الأمن فور الانفجار إلى المنطقة، وتم فرض كردون أمني حول مكان الحادث.

يأتي الحادث بعد ساعات من حادث تفجير بمحيط مبنى مديرية أمن القاهرة، بواسطة سيارة مفخخة، والذي خلف 5 قتلى وعشرات الإصابات. وقد أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" مسؤوليتها عن الحادث.

هذا.. وأوضح وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أن التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن القاهرة يهدف لبث الرعب في قلوب المصريين لأجل ألا ينزلوا إلى الميادين احتفالاً بذكرى ثورة 25 يناير.