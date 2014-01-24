في "الشارع المصري" سرقة السيارات وعلاقتها بالتفجيرات

"ملف سرقة السيارات في مصر" سيكون موضوع التحقيق الميداني الذي يعرضه برنامج "الشارع المصري" في حلقته اليوم الجمعة على قناة "العربية الحدث".

ويتضمن الملف مشاهد حصرية لعمليات سرقة سيارات بالإكراه على الطرق السريعة من قبل عصابات من المسلحين، كما يلقي الضوء على أهم أماكن تجميع السيارات المسروقة في أماكن غرب الإسكندرية، وفي منطقة حلوان جنوب القاهرة، حيث يضطر كثير من الضحايا للذهاب بحثاً عن سياراتهم، ويتفاوضون مع السارقين لدفع فدية مالية لاستعادة ممتلكاتهم.

كما ينفرد البرنامج بتسجيل لقاءات داخل السجن مع عصابة من خمسة أفراد قامت بسرقة 23 سيارة بالإكراه على الطرق السريعة في محيط مدينة الجيزة.

وتقول ملفات الشرطة المصرية إن معدل سرقة السيارات قد ارتفعت لدرجة بالغة في الفترة الماضية لتصل إلى حوالي4500 سيارة شهرياً، أي بمعدل سرقة سيارة كل 23 دقيقة.

وكثير من هذه السيارات يتم بيعه لعصابات متخصصة في تقطيع السيارات وبيعها كقطع غيار، أو يستخدمها تجار المخدرات والسلاح في عملياتهم.

والأخطر من ذلك أن الجماعات المتطرفة تستخدمها كسيارات مفخخة، كما حدث من قبل في حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية ومديرية أمن جنوب سيناء. واليوم في مديرية أمن القاهرة، حيث أثبتت التقارير الأمنية وجود روابط بين بعض عصابات سرقة السيارات وجماعات المتطرفين لإمدادهم بما يستخدمونه في نقل المتفجرات أو إعداد المفخخات.

ومن أطرف الشهادات التي تم تسجيلها من قبل الضحايا أن بعض السارقين أعادوا السيارة المسروقة بعد دفع الفدية، وقد ألصقوا عليها ملصقا من لون معين. وعندما سأل الضحية عن سبب هذا الملصق قال له "زعيم العصابة" ضاحكاً: "حتى لا نقوم بسرقتها مرة ثانية.. فنحن نعلم بذلك أنك أصبحت من زبائننا ولا يجوز لنا أن نسرقك مرتين".

برنامج "الشارع المصري" من تقديم الزميلة ضحى الزهيري، ويذاع على قناة "العربية الحدث" يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من 9 مساء بتوقيت القاهرة (11 مساء بتوقيت دبي و10 مساء بتوقيت السعودية)، ويقدم تغطية إخبارية لأهم ما يحدث في مصر، بالإضافة إلى تحقيق ميداني عن أهم ما يشغل الشارع المصري من قضايا.

